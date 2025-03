Sabrina Rojas volvió a apostar al amor y mostraron las imágenes con quien sería su nuevo novio: «Es muy reciente»

Luego de que en LAM pusieron imágenes de Sabrina Rojas muy cerca de un hombre en festival, fue la propia conductora de Pasó en América quien terminó contando en LAM (América TV) que está conociendo nuevamente a un hombre, después de su divorcio de Luciano Castro y luego del final de su vínculo con el Tucu López.

Aunque la actriz se mostró reservada sobre los detalles de su relación, no dudó en compartir que está disfrutando de un vínculo que, aunque recién inició, le trae felicidad. En una charla con Ángel de Brito, la conductora de Pasó en América se refirió abiertamente a su vida amorosa, revelando detalles de su nuevo romance sin temor a las cámaras. Aunque no dio nombres, la modelo confirmó que está saliendo mucho y que este es un momento en el que se siente libre para mostrar su felicidad sin ocultarse.

Durante la entrevista, el conductor le preguntó si estaba involucrada con un “pelado”, a lo que Sabrina, sin dudar, dejó entrever que no estaba negando la afirmación, pero también insistió en que no estaba lista para confirmar los detalles. “Es muy reciente”, dijo, cuando se le preguntó sobre el carácter de su relación.

El vínculo, según ella misma, es algo que comenzó hace poco y aún no está completamente consolidado. Sabrina se mostró cautelosa ante las especulaciones, pero admitió que está dándose la oportunidad de conocer a alguien y disfrutar del momento sin mayores compromisos por ahora. “Gente que me estoy dando la oportunidad de conocer. Personas que me estoy dando la oportunidad de conocer”, enfatizó. Además, aseguró que no tiene ganas de esconder su vida amorosa.

Aunque la actriz fue muy cauta con los detalles de su nuevo amor, la curiosidad no tardó en salir a la luz. Los rumores sobre su nueva pareja empezaron a circular, especialmente sobre la identidad de este hombre misterioso. Según Yanina Latorre, el hombre con el que está saliendo la animadora es un empresario que sería conocido por su relación anterior con una figura conocida.

A pesar de las imágenes compartidas durante el programa que mostraban a Sabrina abrazada a este hombre en un evento multitudinario en un festival de cumbia celebrado el último fin de semana, la modelo dejó en claro que no está dispuesta a confirmar nada por ahora. “Tres salidas van. No me quiero anticipar”, explicó en el móvil televisivo.

Sin embargo, aunque no trascendieron nombres propios públicamente, le hizo saber que sabía de quién se trataba. “Es el ex de una conocida. No de una mega famosa. Una conocida que todos la conocemos”, le comentó la panelista, a lo que la modelo le respondió: “Supongo que sí, sé de quién estás hablando”.

La angelita aprovechó la situación y le envió un mensaje a la expareja de Luciano Castro. “Te voy a mandar una sola palabra y vos te vas a dar cuenta”, le comunicó. Finalmente, la actriz vio la pantalla de su celular y asintió con la cabeza, dando a entender que la periodista ya sabe de quién se trata y es solo cuestión de tiempo para que se conozca públicamente su nueva pareja.

Mientras tanto, el exmarido de Sabrina Rojas, Luciano Castro, cumplió 50 años y mostró cómo fue el festejo. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió varias fotos junto a sus hijos Mateo, Esperanza y Fausto, celebrando su cumpleaños en familia, y junto a su novia, la actriz Griselda Siciliani. Además, en esa serie fotos, el mostró detalles del evento íntimo en casa, lejos de las grandes multitudes y de la exposición pública típica de las estrellas.

En las imágenes que compartió, se puede ver a Rafael Ferro, un amigo y colega con quien Luciano trabajó en varias producciones como Lalola y El primero de nosotros. Otro rostro familiar en las fotos fue Mercedes “Mey” Scapola, que se encuentra dirigiendo y produciendo la actual obra de teatro de Luciano, “Caer y levantarse”.