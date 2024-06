Sacaron de circulación a 12 motoqueros por poner en riesgo el tránsito en calles y avenidas

Durante un nuevo operativo de concientización vial para prevenir hechos que atenten contra la vida de las personas, la seguridad y el orden público, la Policía labró 12 actas de infracción y sacó de circulación motocicletas.

También retuvo licencias de conducir e inició tres causas contravencionales por estado de ebriedad en la vía pública, portar arma blanca y alterar el orden público, quedando todo en la esfera del Juzgado de Paz de Menor Cuantía en turno.

En el marco de las políticas públicas de seguridad, en consonancia con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, se articularon acciones para reforzar los controles en sectores de mayor flujo vehicular.

Como la seguridad vial es una cuestión de Estado, se promueve la concientización vial y se busca desalentar acciones que pongan en peligro la vida de las personas que utilizan la vía pública, según lo normado en la Ley Nacional de Tránsito 24449.

Desde la fuerza policial se impulsan trabajos preventivos para evitar que grupos de jóvenes -mayores y menores-, se agrupen y circulen por las distintas arterias de la ciudad, sin cumplir la legislación vigente y la ley.

De esta forma, se desalienta a los inadaptados que hacen caso omiso a los semáforos, a aquellos que se desplazan a velocidades no permitidas y ocasionan ruidos molestos, alterando la paz social y poniendo en peligro la seguridad del tránsito.

En esa línea, el sábado último desde las 22 horas, efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, Sección Motorizada Alacrán, las Zonas del Comando Radioeléctrico Policial, Comisarías y Subcomisarias del área Unidad Regional Uno, Grupo Operativo Motorizado llevaron a cabo en forma conjunta este operativo.

El primer procedimiento se realizó minutos después de las 22 horas del sábado último, cuando personal policial dispuesto para el servicio detuvo la circulación de una motocicleta que se desplazaba a elevada velocidad en la colectora de la avenida Gendarmería Nacional y calle Chubut del barrio San Andrés II de esta ciudad.

Ante esta situación, se demoró a un hombre de 29 años, que llevaba un arma blanca en su poder y se constató que se encontraba alcoholizado tras la prueba de alcohotest, lo que originó su traslado hasta la dependencia policial y el secuestro de la moto.

Por otra parte, a las 02:00 horas de la madrugada de este domingo, personal policial aprehendió a un sujeto, al mando de una moto Corven Energy, en la avenida Néstor Kirchner y Primera, por conducir sin licencia habilitante, sin la placa dominio del rodado y por proferir insultos y agravios a los uniformados, alterando el orden público.

Minutos más tarde, pasada las 02:30 horas, uniformados llegaron hasta las avenidas 8 de Abril y Néstor Kirchner, donde retuvieron a un joven de 13 años que se encontraba al mando de una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas, con escape deportivo con el que realizaba estruendos y no cumplía ningún requisito para circular en la vía pública.

En consecuencia, el padre del joven fue notificado de la causa contravencional iniciada a raíz de la situación.

Por último, a las 03:30 horas, un grupo de motoqueros recorría la avenida Gutnisky y hacían “Willy” y ruidos molestos con explosiones del caño de escape, lo que representa un riesgo a la seguridad del tránsito.

Ante esto, efectivos de la Sección Motorizada Alacrán realizaron un seguimiento sigiloso de los jóvenes y retuvieron a uno de ellos por la mencionada avenida y la intersección con la calle Echegaray, en una motocicleta Mondial.

Se identificó al conductor, de 26 de años, labrando un acta de infracción al tránsito por no contar con luces reglamentarias, casco protector y ninguna documentación habilitante para circular en la vía pública.

En los procedimientos, se labraron Actas de Infracción por distintas faltas, como así también se iniciaron causas contravencionales y todos los rodados fueron sacados de circulación.