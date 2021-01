Sacerdote: “No estamos en contra de la cuarentena, pero habría que revisar las formas”

Compartir

A través de una carta titulada “al pueblo de Dios con quienes compartimos la vida y la fe en Formosa”, un grupo de sacerdotes de diferentes puntos de la provincia analizó los hechos que se vienen suscitando en el último tiempo y se mostraron indignados ante la violación a los derechos humanos y ciudadanos.

Asimismo, al final del escrito hicieron un llamado a que sean escuchadas las “otras voces” que siempre tienen algo de verdad porque “nadie es dueño de la verdad”.

Juan Rosasco, uno de los religiosos que firmó la carta, dijo al Grupo de Medios TVO que “es una carta firmada por 15 sacerdotes, si teníamos más tiempo más personas iban a firmar. Nos pronunciamos de esta manera para pedir que frente a esta situación tan compleja que estamos viviendo las medidas sean más dialogadas y consensuadas con los distintos actores de la sociedad”.

Además, indicó que “vemos que ha habido decisiones sin consultas, autoritarias. Recibimos todos los días las voces de gente que está en los centros de alojamiento preventivo que está sufriendo. Gente que está hace más de 20 días, que ya obtuvieron más de un hisopado negativo, pero como en el centro alguien da positivo todos comienzan 14 nuevos días de cuarentena”.

Aclaró que “no estamos en contra de la cuarentena” pero “habría que revisar las formas. Cuando otros hablan de esto la voz que contesta dice que la gente no ha sido responsable, entonces la única forma es esta, nosotros creemos que no es la misma situación la de ahora que cuando comenzó todo, porque la gente maduró en el dolor, de tanto tiempo de cuarentena, de aislamiento. Algo pasó y no somos los mismos que en el mes de marzo”.

“Cuando todo esto empezó a fines de diciembre, la gente del extremo oeste era trasladad hasta Formosa capital, ya sea por contacto estrecho o positivo, esto cambió después de muchas quejas y la angustia que esto significó; tenemos una lista de 19 personas que nos tocó acompañar porque sus familiares nos decían que no sabían dónde estaban, dónde los llevaron”, ejemplificó el Padre.

Agregó que “para nosotros hay una cosa clara, estamos cansados de que nos pregunten de qué vereda estamos, si somos amigos o enemigos, ese tema no nos interesa, y lo que queremos es aportar al bien y ojalá podamos toda la sociedad tener un diálogo y consensuar las mejores medidas”.

“No voy a salir a responder a los que dicen que mentimos, la gente sabe la situación entonces no infantilicemos a nuestra gente. No todas las situaciones son iguales y no todos reciben el mismo trato. En lugar de buscar enemigos hay que hacer alianzas, encuentros, es necesario reconocer que nos pudimos haber equivocados y que podemos hacer las cosas de una manera diferente, es necesario que se inaugure un tiempo de diálogo”, cerró el religioso.

