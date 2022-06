SADOP recorrió varias instituciones educativas por «espacios libres de violencia»

Compartir

Linkedin Print

En la jornada de ayer, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) inició el recorrido de diferentes instituciones educativas de la ciudad en el marco de jornadas de concientización por espacios libres de violencia. Simbólicamente, iniciación estás jornadas en el colegio San Francisco de Asís por «todo el historial que tenemos», expresó Nadia Méndez, Secretaria de Educación del gremio en Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos en jornada de concientización por espacios libres de violencia en las instituciones de educación con gestión privada. Comenzamos con esta institución (San Francisco de Asís) porque nos parece muy significativa por todo el historial que tenemos, venimos trabajando y reclamando los ‘no despidos’ por cuestiones de género; también los contratos en fraude y las irregularidades que se iban dando», agregó Méndez.

En efecto, el gremio se ha manifestado en múltiples ocasiones frente a esta institución por serias irregularidades docentes. De hecho, las últimas semanas un padre denunció que su hija fue discriminada por un cura de la institución habiéndole dicho «gorda».

«Por eso estamos acá, para concientizar y dar a conocer la situación en la que se encuentra la institución y las demás en general. Desde SADOP decimos que no hay educación posible en espacios donde se vive con violencia», destacó Méndez.

En las múltiples jornadas, desde el gremio darán a conocer los tipos de violencia naturalizados en el ámbito educativo, específicamente entre las relaciones entre docentes y directivos.

«Explicamos que el hecho de que no se le pague lo que corresponde es violencia, también que le hagan firmar actas intimidatorias o contratos en fraude; también que no se les respete licencias por enfermedad, tratando de conversar también para ver sus sentires y como está la situación», detallaron.

«En el resto de las instituciones se vive más o menos de la misma manera, es algo naturalizado, por eso nosotros queremos informar y acompañar a los docentes, para que sepan cuales son sus derechos, como proceder. Si bien en este caso no hay una denuncia formal por maltrato o violencia laboral, es algo que se vive cotidianamente», concluyó Méndez.

Compartir

Linkedin Print