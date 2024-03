SADOP ve con buenos ojos los vouchers educativos para colegios privados

El Gobierno oficializó ayer el Programa “Vouchers Educativos” para ayudar a familias que envían a sus hijos a establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención del 75% o más, y una cuota que no supere los $54.396. Cabe indicar que desde el gremio de los docentes privados SADOP, celebraron la medida.

El Grupo de Medios TVO habló con la secretaria gheneral del gremio SADOP, Blanca Medina al respecto.

Medina, comenzó diciendo: “para nosotros es una muy buena noticia por el contexto económico que tenemos, además lo vemos como una buena oportunidad para que las familias puedan y elijan llevar a sus hijos a un colegio privado, que sin importar la clase social puedan asistir a la educación privada”.

De igual manera, aclaró que también tienen la mirada puesta en esta decisión porque se “teme que de esta manera comience la privatización de la educación, porque ahí si estamos en contra porque mucha gente quedará afuera de la educación”.

En otro tramo de la entrevista, explicó que si son muy estrictos con el tema de que deben tener hasta un 75 por ciento de aporte estatal, “varios establecimientos educativos no podrán entrar en esta nómina de escuelas porque el Estado brinda el 100 por ciento de subvención para cubrir los salarios de los docentes y en algunas escuelas también cubren los aportes patronales”.

Por otra parte, comentó también que “nosotros también hacemos hincapié en la comunidad educativa en relación a los precios de las cuotas, que muchas veces no se ve reflejado en el sueldo de los trabajadores y hay que decir que en algunas escuelas privadas de Formosa ningunean la labor docente”.

¿Quiénes pueden

acceder al voucher?

Las personas que podrán acceder a la asistencia estatal serán aquellas que tengan bajo su responsabilidad parental a estudiantes de hasta 18 años de edad. Asimismo, será requisito que el colegio cuente con al menos 75% de subvención estatal y que el ingreso familiar no sea superior a siete salarios mínimos, vitales y móviles. Es decir, la familia que aspire a inscribirse al programa deberá tener una entrada de dinero mensual que no supere los $1.419.600.

¿Cómo anotarse?

Las familias que quieran acceder al beneficio deberán completar un formulario disponible en argentina.gob.ar, desde el 3 hasta el 30 de abril, donde deberán incluir el CBU donde se acreditará el dinero e informar el establecimiento educativo.

Importe del voucher

Aquellos grupos familiares que sean incluidos en la lista de beneficiarios podrán recibir el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio. El voucher tendrá un tope de $27.198 por hijo.