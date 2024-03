Sáenz mostró su indignación al comparar una factura de luz de Capital Federal con otra de Salta

“Es una injusticia”, dijo el gobernador salteño en un video en el cual resaltó la diferencia de precios entre un servicio y el otro. “Terminemos de una vez por todas con las asimetrías”, expresó.

“Esto es realmente una injustica, dos facturas, no es relato”, comenzó su mensaje el referente del Partido de Identidad Salteña, reelecto para el cargo gubernamental, mostrando a cámara los dos comprobantes del servicio.

Fibrón en mano, subrayó los valores de cada uno de los recibos. El de Capital Federal por $21.023,04 y otro de Salta por $187.704,33 sobre el servicio prestado a usuarios de categorías idénticas. “Miren lo que cobran en Salta y miren lo que cobran en Capital Federal”, bramó.

“Hay dos Argentina, los de primera y los de segunda. Argentinos llenos de privilegios y subsidios y argentinos llenos de necesidades e injusticias. Esta que acabo de mostrarles es una”, destacó quien es jefe provincial desde diciembre de 2019 y que, anteriormente, fue intendente de la capital salteña entre 2015 y 2019.

El video que publicó en la red social X está acompañado por un texto que contextualiza la situación. “Terminemos de una vez por todas con las asimetrías y las injusticias con los argentinos del interior. Estas desigualdades en los costos de la energía, el transporte, el gas y el combustible afectan no sólo la economía familiar sino también a la actividad industrial y productiva”, escribió.

“Independientemente de que se paga muchísimo, muchísimo más, hay un detalle que no debe pasar, la factura es bimestral en Capital Federal y con subsidios, nosotros no tenemos subsidio y pagamos mensualmente”. A lo que agregó: “Es algo histórico y no es culpa de este Gobierno ni del anterior, ni del anterior”, y prosiguió retrocediendo en el tiempo.

Vale recordar que Sáenz participó en las elecciones presidenciales de 2015 en la cual fue candidato a vicepresidente acompañando la postulación a jefe de Estado de Sergio Massa, por entonces bajo la coalición Unidos por una Nueva Alternativa, en donde quedaron terceros en la primera vuelta (con el 21%) por detrás de Daniel Scioli (37%) y Mauricio Macri (34%), quienes luego definieron en un balotaje que derivó en el triunfo del PRO a nivel nacional.

“¿Es injusto?, sí que es injusto, ¿se puede revertir? Por supuesto que puede hacerse, que no nos pase lo que nos pasó a los gobernadores del norte grande que veníamos peleando otra injusticia grande que era el transporte que el 82% se lo daban al AMBA y el otro 18% se lo repartían entre todas las provincias”, sostuvo en su mensaje de video.

Este último mensaje se enmarca bajo un escenario conflictivo con los gobernadores y la Casa Rosada, luego de la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Vale recordar que la administración liderada por Javier Milei, a través de la Secretaría de Transporte, decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior por el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos del interior del país.

Aquella decisión había sido informada a través de un comunicado oficial y tuvo una repercusión negativa en las provincias, en donde se lo leyó como un pase de factura que escaló la tensión entre los jefes distritales y la Casa Rosada.

En tono irónico, luego reflexionó: “Logramos algo, nos sacaron todo, nos dejaron sin subisidio a la provincia”. Y prosiguió con la comparación: “El AMBA sigue teniendo subsidio, lo que hace que nosotros tengamos que pagar el boleto más caro, teniendo solamente transporte masivo de pasajeros de colectivo”.

Y cerró en tono de campaña. “Una Argentina federal es posible, tenemos que lograrlo, todos los argentinos con las mismas oportunidades, gracias”, cerró con una sonrisa para luego ponerse nuevamente serio y depositar su mirada en los comprobantes de la discordia.

