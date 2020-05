Sáenz supervisó cumplimiento de normativas del aislamiento

Compartir

Linkedin Print

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recorrió supermercados y comercios de la capital salteña, para supervisar el cumplimiento de las normas preventivas contra el coronavirus, según informaron fuentes gubernamentales.

“En la nueva normalidad se requiere una libertad responsable, sobre todo la individual y así lo han entendido los salteños”, dijo Sáenz, durante su recorrida por el centro capitalino.

El gobernador realizó esta actividad junto al procurador general de la Provincia, Abel Cornejo,en diversos comercios del centro de la ciudad capital y supermercados, para verificar el cumplimiento de las normas preventivas.

“Estamos supervisando que en los comercios se respeten las normativas”, indicó el mandatario, y destacó el comportamiento de los salteños, que “están respetando las normas y protocolos sanitarios”.

Luego, instó a “mantener el distanciamiento social, usar barbijo y lavarse las manos: no es optativo, es obligatorio. Nos cuidemos entre todos”, expresó Sáenz.

Asimismo, recordó que la nueva etapa del aislamiento social, que implicó una mayor flexibilización de diversas actividades para generar movimiento económico.

“Estamos en una fase administrada, controlada, pero que requiere de la responsabilidad individual, porque si cada uno se cuida nos cuidamos entre todos”, apuntó el gobernador.

El comercio salteño fue habilitado para reabrir sus puertas, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto a nivel nacional para mitigar la propagación del Covid-19, el pasado miércoles 6 de mayo, con un protocolo especial para su funcionamiento.

Ayer el gobernador indicó: Transitamos un nuevo proceso que recién comienza y que, si bien aún la pandemia no llegó a Salta, es por el enorme esfuerzo que hemos hecho”.

Ayer se confirmó el quinto caso de coronavirus positivo en Salta, en una paciente asintomática proveniente de la localidad de Chaltén, de la provincia de Santa Cruz, que cumple el aislamiento obligatorio en un domicilio particular, bajo control y estricto seguimiento médico.

Así lo confirmaron fuentes de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.

Hasta hoy fueron 575 los estudios realizados desde el inicio de la pandemia en la provincia, de los cuales 570 tienen resultado negativo, y se suman a los 5 casos positivos registrados, de los cuales tres ya están recuperados y el cuarto permanece internado.

En tanto, se activó un protocolo con resultado negativo y hay otros cuatro en estudio.

El mandatario advirtió que es posible que haya nuevos casos y por ello una de las prioridades es cuidar las fronteras, por lo que detalló que ya trabajan en Salta recursos de Gendarmería Nacional que están reforzando la seguridad en las localidades fronterizas, especialmente en los pasos no habilitados.

Esto se realiza en un trabajo articulado con las unidades especiales de la Policía provincial.

Ante el eventual registro de nuevos casos de coronavirus en la Provincia, el gobernador recomendó “no asustarse, no paralizarse. Lo que hay que hacer es trabajar todos juntos respetando los protocolos”.

Volvió a trabajar el personal de la administración pública provincial, y se suma así a los exceptuados en Salta, que se encuentra en la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.