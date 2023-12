ATE aguardará reunión de gobernadores con Milei para resolver medidas

Ayer a la tarde se reunió el Consejo Directivo de ATE para dialogar sobre la situación de los trabajadores estatales formoseños y la crisis económica que se viene profundizando; según pudo saber el Grupo de Medios TVO no se resolvieron medidas concretas y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes a la tarde, esperando el resultado de la reunión que llevarán adelante gobernadores con el presidente Javier Milei en horas de la mañana.

Pago de sueldos y

SAC antes de fin de año

Por otro lado, el secretario general de ATE Formosa Carlos Villasanti se refirió al anuncio del pago del aguinaldo y sueldo antes de que termine diciembre que propuso el gobierno. “Nosotros estábamos esperando conseguir el aumento antes del aguinaldo para que sea incorporada esa diferencia con el Sueldo Anual Complementario”, sostuvo.

Seguidamente, describió que “hemos tenido un aumento salarial del 95% con una inflación que ya superó los 140%, estamos muy por debajo de lo que es la inflación de este año, todavía falta de diciembre y particularmente creo que vamos a estar por encima del 20% ojalá me equivoque”.

“Esperaban un anuncio”

“Con el anuncio de pagar sueldo y aguinaldo, y haber sacado el cronograma, pareciera ser que ya no habrá mas nada, nosotros no podemos dejar de peticionar, los trabajadores estatales de la provincia quedamos muy lejos de la inflación y ni hablar de los compañeros municipales quienes directamente cobran sueldos miserias”, señaló Villasanti y recordó que desde el gremio habían pedido un aumento salarial para fin de año de 45% sobre los haberes de septiembre, no de febrero.

“Es imposible sostener esto, es un golpe al bolsillo lo que está pasando a toda la clase obrera, el anuncio del gobierno nacional no es mas que una transferencia fenomenal de ingresos de los sectores populares a los ms acaudalados, empresarial”, sentenció.