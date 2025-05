Salarios: en marzo perdieron frente a la inflación

Los salarios aumentaron 3% en marzo por debajo de la inflación de ese mes que fue de 3,7%, de acuerdo a los datos del INDEC.

Los salarios registrados tuvieron de ese modo un incremento menor del 2,5%. En cambio, los salarios de los no registrados tuvieron una suba mayor del 5,1%, pero ese porcentaje esconde una distorsión.

Y es porque existe un atraso de hasta 5 meses en los valores de los salarios que el INDEC toma en cuenta para los trabajadores informales.

Si se excluye al sector informal, los sueldos de los trabajadores registrados privados subieron 2,2% y los del sector público 3,3%, en ambos casos por debajo de la inflación del 3,7%.

En los primeros tres meses, los asalariados registrados acumularon un alza del 7,6% versus una inflación del 8,6%.

Los que más perdieron fueron los asalariados formales privados porque recibieron un 7% en el trimestre, mientras los del sector público alcanzaron el 8,9%.

La consultora ACM explica que “con el dato de marzo se completa el primer trimestre del año, lo que permite evaluar la evolución del poder adquisitivo desde el cierre de 2024. Entre diciembre y marzo, el salario real del sector registrado acumuló una caída del 0,9%. Dentro de este universo, el salario del sector privado retrocedió 1,4% real, mientras que el del sector público logró una mejora marginal de 0,3%”.

Esta caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores se vincula al «cepo salarial» oficial que no homologa los convenios alcanzados entre empresarios y sindicatos si contienen aumentos que superan el 1,5% promedio mensual.

“Si se amplía la comparación al inicio de la actual gestión —noviembre 2023— los datos también reflejan cierta heterogeneidad. El índice general acumula desde entonces una caída real del 0,9%. El salario privado registrado cayó 0,8% en términos reales, mientras que el sector público muestra un ajuste más pronunciado, con una baja de 15,1%. En cambio, el salario del sector no registrado creció 32,6% real desde ese punto, aunque con un sesgo de sobreestimación por el rezago metodológico”, señala ACM.

Así, punta a punta, los asalariados privados registrados se ubican levemente por debajo de la inflación y los del sector público tienen una caída del 15,1%, por encima del retroceso salarial con Mauricio Macri y Alberto Fernández que fue del orden del 25%.

Desde diciembre de 2017, el salario real formal acumula un desplome del 25,1%: privados -20,1% y públicos -33,8%.

La fuerte mejora real de los trabajadores más precarizados (8,6% en enero, 7,9% en febrero y 5,1% en marzo) es porque para el cálculo del componente del sector privado no registrado, el índice mensual surge a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que tiene un rezago de cinco meses, según aclara el INDEC.

Por ese rezago de cinco meses, el cálculo de los aumentos de los salarios de los informales vienen superando mes a mes a los de los registrados.