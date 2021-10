Salazar se despidió de ShowMatch: «Es difícil tomar esta decisión»

Compartir

Linkedin Print

Tal como se había anticipado el viernes pasado, este lunes se concretó la renuncia de Luciana Salazar a La Academia de ShowMatch. Si bien la participante venía haciendo una buena performance en el certamen de baile e, incluso había logrado evitar ir al duelo en este ritmo con niños, finalmente tuvo que anunciar su salida.

“El último puntaje, que no lo vamos a dar, es el de Luciana Salazar, que va a comunicar algo que ya nos había dicho, pero llegado el momento quiero que vos lo digas, más allá del voto”, le expresó Marcelo Tinelli a la modelo, dando lugar a su descargo. “Para mí es difícil tomar esta decisión, porque igual yo ya lo había hablado con la producción y mi equipo por supuesto, pero tengo un viaje que tengo que hacer por unos trámites que tienen que ver con mi hija, que es de otra nacionalidad, y tengo que ir porque están por poner un decreto que me puede llegar a perjudicar y después tal vez no pueda entrar al país, así que tengo que irme de urgencia y no llegaba con los tiempos para seguir en el certamen”, explicó y agradeció a todo su equipo.

Luego de su despedida al aire, la también actriz habló con este sitio. “Esto surgió dos o tres semanas atrás cuando salió el tema del ingreso a Estados Unidos. Mi hija es americana, yo estoy tramitando la ciudadanía y bueno, tengo que ir a hacer unos trámites urgentes. Y tengo que ir antes para que me pueda vacunar porque a partir de noviembre no se puede ingresar más si no estás vacunado. Así que bueno…surgió todo medio a último momento”, señaló.

En este sentido, Luciana contó que aún no fue inoculada porque, cuando contrajo COVID-19, sus médicos le sugirieron que se diera la vacuna Johnson & Johnson que es de una sola dosis. Luego comenzó su participación en la pista más famosa del país, motivo por el cual tampoco se quiso vacunar en Argentina, ya que no quería sufrir síntomas que la obligasen a faltar al certamen. Y desde entonces no encontró momento para poder tomar un avión y dársela.

En la gala anterior, Salazar se despidió de La Academia bailando con su hija Matilda. Con la compañía de Nacho Gonatta desde que Jorgito Moliniers decidió renunciar al programa, la pareja recibió un refuerzo de lujo en Isabella Marrone, una talentosa bailarina de 9 años que asombró como todos los niños y niñas que se sumaron para esta disciplina. Con una coreo bien atlética y colorida, el trío se volvió cuarteto hacia el final de la performance, cuando la hija de la modelo, sorprendió ganando el centro de la pista con una desenvoltura y una simpatía increíble para sus tres años. La niña cautivó a todos, desde Tinelli hasta el jurado que elogió al equipo y puso el foco en ella.

Lo cierto es que si bien Luciana ya no forma parte, el certamen sigue adelante y esta noche se conocieron las parejas que irían a duelo, que son las encabezadas por Nazareno Móttola, Agustín Barajas, Lizardo Ponce y Cande Ruggeri. En este sentido, el influencer habló con este medio y se mostró un poco molesto por estar nuevamente sentenciado. “Les gusta verme en el duelo, me parece, pero bueno, no tengo la suerte de otros…”, deslizó. Y agregó entre risas: “Todos son favoritos menos yo, pero bueno, son talentosos, tienen mucha cancha en esto, a mí me falta mucho todavía”.

¿Si piensa que hay distintas varas? “Y sí, la verdad que sí, pero también porque ya estamos en octubre y hay parejas que son muy talentosas y muy buenas, es muy difícil también para ellos ver algo tan espectacular y virtuoso, y después ver a los que estamos recién aprendiendo”, respondió el conductor de La Previa.

Compartir

Linkedin Print