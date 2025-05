Sale a la luz un video de Sabrina Carpenter de niña cantando una pieza de La Quinta Estación

Sabrina Carpenter sorprendió de nuevo a sus fans, esta vez por un video que se hizo viral en redes sociales.

La estrella de la exitosa serie Girl Meets World de Disney Chanel aparece en una grabación antes de volverse famosa en el que canta un singular cover en español.

La canción es “Sueños Rotos” de La Quinta Estación, el video del 2009 muestra a la pequeña Carpenter de unos 10 años cantando el coro de uno de los hits de la música pop en español que se lanzó en 2006.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos de ellos en tono cómico porque, a pesar del esfuerzo de la joven cantante, se notan problemas de pronunciación típicos de los angloparlantes al tratar de hablar español.

“¿En qué idioma está cantando?» preguntó un usuario.

“Qué buena versión en japonés”, “Me pregunto si así me escuchan los estadounidenses cuando canto en inglés” dijeron otros.

Algunos intentaron reescribir la letra pero con el acento de Sabrina. Los que no bromearon con su pronunciación se limitaron a expresar la ternura y admiración que sentían por su joven talento.

La interpretación se la dedicó a a su entrenador vocal Didier, que le ayudó a aprenderse la canción.

Pero ese video sólo sería parte de los primeros pasos de la la interprete de “Please Please Please”. Dos años más tarde participó en “The Next Miley Cyrus Proyect” donde obtuvo el tercer lugar.

En 2013 se mudó con su familia a Los Ángeles, una vez instalada ganó el papel de Maya Hart para la popular serie infantil, Girl Meets World en la que se consolidó y dio inicio su carrera ascendente a la fama.

El video reapareció posiblemente por su reciente cumpleaños el 11 de mayo.

Sabrina Carpenter rompe

las reglas del MET Gala

Actualmente Sabrina Carpenter es una de las cantantes más populares de la industria musical. Su éxito le valió la invitación a la exclusiva celebración del MET Gala.

Este año, la ceremonia se llevó a cabo el 5 de mayo, como siempre, en el Museo Metropolitano de Nueva York.

Sabrina captó la mirada del público al ser la única que no usó pantalón, optando por un bodysuit diseñado por Pharrell Williams para la casa Louis Vuitton.

Al interior del MET Sabrina y Jennie Kim de BLACKPINK se conocieron, el encuentro quedó registrado con una selfi en el espejo del baño, que rompió las reglas del evento.

Whitney Peak actriz reconocida su papel en Gossip Girl de HBO aparece en la foto, también la cantante Angéle.

Una de las principales reglas que se debe seguir para estar en el MET Gala es no tomar selfis ni grabar. Según la organizadora del evento Anna Wintour ella misma diseñó esa política para fomentar la comunicación cara a cara entre los invitados.

“Es maravilloso oír a la gente decir, Oh hemos tenido una conversación encantadora”. Así que por eso es la idea de que la vida puede seguir sin tener un móvil en la mano. Explicó Wintour para Today.

