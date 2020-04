¿Sale Higuaín, entra Mauro Icardi?: el plan de la Juventus para quedarse con el delantero del PSG

Compartir

La suspensión de las ligas de fútbol más importantes del mundo debido a la pandemia del coronavirus postergó el desarrollo de la temporada y limitó a que los clubes solo piensen en lo que será el próximo libro de pases. Claro que la crisis económica generada por la enfermedad golpeará fuerte el mercado, recortando presupuestos por parte de los clubes y devaluando el precio de los jugadores.

Una de las alternativas que manejan en Europa como solución a la falta de capital para reforzar sus plantillas es el trueque de futbolistas. Y en Italia aseguran que la Juventus estaría dispuesto a realizar un intercambio para quedarse con el pase de Mauro Icardi.

“¿Sale Higuaín, entra Icardi?”, así tituló La Gazzetta dello Sport, quien afirma que la Vecchia Signora buscará quedarse con el rosarino, a quien se le vence el préstamo con el PSG en junio y cuyo pase pertenece al Inter de Milán. Si bien el elenco de París tiene prioridad en su compra, a cambio de 70 millones de euros, todo indica que el futuro del goleador de 27 años estaría lejos de Francia.

El medio antes mencionado afirma que desde Turín están dispuestos a negociar la ficha de Icardi a cambio de dos jugadores de su escuadra: el volante Miralem Pjanic y el lateral Alex Sandro. Claro que esta no sería la única medida ya que el elenco blanquinegro debería hacer lugar entre sus atacantes y para eso prescindirá de Gonzalo Higuaín.

Al Pipita le queda un año de contrato con la Juve, pero no estaría dentro de los planes del entrenador Maurizio Sarri para retomar la actividad. Cabe recordar que cuando le tocó volver a Italia de su préstamo en el Chelsea, desde la prensa deslizaron que el ex River no iba a tener lugar en el equipo aunque finalmente se quedó. Esta vez, la decisión del club sería terminante si es que quiere traer a Icardi.

Otro de los motivos que acercarían al esposo de Wanda Nara y alejaría al Pipita de Turín es el presente de ambos. Mauro se encuentra en su mansión de Lago di Como pasando la cuarentena obligatoria con su familia y desde su entorno deslizaron que la intensión del futbolista es quedarse en Italia; mientras que el ex Real Madrid está en Argentina, luego de solicitar el permiso correspondiente para viajar y visitar a su madre enferma.