Salen dólares de los bancos: por qué y a dónde se va lo que entró en el blanqueo

Los depósitos privados en dólares ya están por debajo los u$s 30.000 millones y acumulan una baja de más de u$s 1600 millones en lo que va del año. Analistas explican los motivos.

El drenaje de los depósitos en dólares no se detiene. El stock ya se encuentra por debajo de los u$s 30.000 millones, el nivel más bajo desde septiembre, aunque los analistas aseguran que la dinámica era esperable tras la escalada que generó el blanqueo de capitales en efectivo. Incluso, celebran que parte del retiros de los fondos se estaría volcando a la economía real.

Los últimos registros del Banco Central indican que el arranque de la semana, tras otra caída de u$s 133 millones, los depósitos en dólares del sector privado descendieron a u$s 29.866 millones. Con el goteo constante, la caída acumulada en lo que va del año supera los u$s 1600 millones.

Sin embargo, el stock aún se encuentra 60% por encima de los niveles previos al inicio del blanqueo de capitales en efectivo, por lo que buena parte de lo que ingresó todavía está en el sistema bancario. Además, pese a la merma, el total depositado aún es más del doble del que había a principios de diciembre de 2023, previo a la asunción del presidente Javier Milei.

A dónde van los dólares

que salen de los bancos

Para Salvador Vitelli, líder de research de Romano Group, tres factores explican la salida de depósitos en dólares: retiros del sistema bancario tras los fuertes ingresos durante el blanqueo en efectivo, necesidad de fondos para invertirlos en la economía real (inmuebles, automotores y negocios) y turismo en el exterior junto a otros gastos corrientes de las familias.

«A priori, no lo veo preocupante, considerando el fuerte crecimiento de los depósitos con el blanqueo. Tampoco es un retiro masivo por temores o cuestiones de riesgo, como lo hubo antes en la Argentina. Lo esperable e incluso lo deseado por el propio Gobierno era que esos fondos después se terminaran volcando a la economía real», sostiene.

Vitelli resalta que hay sectores como el inmobiliario y el automotor, entre otros, que se manejan principalmente en dólares y terminan traccionando parte de los fondos que ingresaron al blanqueo en efectivo, sumado a la gran demanda que generó el turismo en el exterior en las vacaciones verano, cuyos gastos en la mayoría de los casos fueron cubiertos con divisas propias.

Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, coincide en que muchas de las personas que en las últimas semanas retiraron dólares de las cuentas bancarias lo hicieron para invertirlo en inmuebles o negocios de la economía real. Afirma que aumentaron las consultas sobre inversión en inmuebles, lo que considera lógico debido a la mejora de la macroeconomía local.

De acuerdo con Nicolas Max, director de asset management en Criteria, no todas las personas que se adhirieron al blanqueo en efectivo tenían la intención de mantener los fondos en el sistema bancario, sino sólo formalizarlos para después utilizarlos o regresarlos a sus casas o cajas de seguridad, lo que en buena medida explicaría la dinámica de los depósitos.

A la vez, estima que muchos ahorristas estarían destinando sus divisas a gastos vinculados con turismo en el exterior y compras de bienes durables, como inmuebles y vehículos automotores. En estos casos, resalta, muchos de los venden esos bienes (propietarios, agencias de viajes o automotrices) podrían optar por no tener los dólares dentro del sistema bancario.