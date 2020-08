Compartir

Todos cuestionan al gobierno porque no permite las juntadas familiares, pero sí las salidas recreativas pero no se dan cuenta que en realidad se busca evitar el hacinamiento en espacios cerrados. En vez de criticar aprovechen y disfruten con sus hijos salir a andar en bicicleta o caminar. Le ven el lado malo a todo y no puede ser.