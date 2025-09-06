Salieron a la venta chivitos paipperos formoseños

En el marco de las ferias PAIPPA salieron a la venta este viernes 5 los clásicos productos frutihortícolas y chivitos paipperos formoseños.

La venta de carne se concentró en el polideportivo del barrio La Paz, ubicado en Joaquín de Los Santos 1200, mientras que las frutas y verduras de estación se ofrecieron en el playón del Instituto PAIPPA, y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

Además de las ferias PAIPPA, la carne se comercializó en los puntos de Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), según se confirmó, sosteniendo el precio de $5000 el kilogramo.

Los chivitos, en total 300 reses, provienen de treinta familias paipperas, principalmente mujeres productoras, dedicadas a esta cría, que viven en los parajes Laguna Tres Pases, Buena Vista, Puerto Irigoyen, Sauzalito, entre otros. La faena se realizó en el paraje La Esperanza Criolla, en la ruta nacional N°86.

“Esta venta se da porque el Gobierno provincial efectúa una asistencia completa, que consiste no solo en la organización de los productores, sino también en la comercialización” había explicado el titular del PAIPPA, Rubén Casco.