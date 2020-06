Salió a comprar una gaseosa y no volvió: encontraron su cadáver en un descampado dos días después

Compartir

Linkedin Print

El martes pasado, en San Miguel de Tucumán, Jorge Luis Núñez salió de su casa a comprarle una gaseosa a sus hijos y desde entonces nadie lo vio más. Tras dos días de búsqueda, llevada adelante mayormente por sus familiares y conocidos, un amigo encontró su cadáver en un descampado ubicado en la zona del canal sur de la capital tucumana. El cuerpo estaba a pocos metros de su moto, a la que además le faltaban las ruedas, según apuntó la agencia Télam.

Las causas de la muerte aún no fueron confirmadas pero según publican medios locales, la víctima -de 25 años- tendría un impacto de bala. Respecto a la moto desmantelada, los investigadores sospechan que las ruedas pudieron haber sido robadas en horas posteriores a la muerte. Es decir, en principio no se trataría de un hecho de un inseguridad, sino de un posible ajuste de cuentas.

Según relató Azucena, una tía de Jorge Luis al canal El Primero, el martes por la noche el joven, padre de tres hijos de siete, cinco y tres años, le dijo a su esposa que saldría unos minutos de casa para comprar la bebida. Tenía que hacer una distancia de unas 10 cuadras hasta el comercio y por eso decidió salir en la moto. Pasó el tiempo y nunca volvió. Su mujer en un primer momento no imaginó que algo le pudo haber pasado y creyó que el joven se había detenido en casa de su madre. Por eso no le dio trascendencia y no se alarmó.

Sin embargo, bien entrada la noche y al ver que no regresaba, llamó a su suegra y pudo confirmar que Jorge no había estado con ella. La preocupación fue creciendo minuto a minuto, se comunicó con más familiares y amigos para saber si lo habían visto pero la respuesta era la misma: nadie sabía nada de su esposo. Fue entonces que al día siguiente hizo la denuncia en una comisaría.

De acuerdo con lo que contó Azucena, fue la misma familia la que se puso al frente de la búsqueda hasta que finalmente encontraron el cadáver casi 48 horas después y muy cerca de su domicilio. Pero además denunció una situación dentro del barrio que podría estar relacionada con la muerte de Núñez. Según dijo, su sobrino había sido amenazado de muerte por un vecino conocido con el apodo de “Toto”, quien lo había acusado de robarle un celular. El entredicho tuvo lugar el mismo martes horas antes de la desaparición. Jorge Luis negó la acusación.

“Yo lo dije y se burlaron. Vamos a hacer justicia. Voy a a hacer justicia con propias manos. Ya les va a tocar”, dijo la mamá de la víctima en medio de un llanto desconsolado y para quien no hay dudas de que su hijo fue asesinado. Azucena, por su parte, un poco más tranquila dijo que desconfían de que el Poder Judicial logre resolver el caso y que algún día encuentren al supuesto responsable de la muerte.

“No hay justicia. Esperamos la orden del juez, que ordenara el rastrillaje, pero no vino ni un policía. El vecino habían dicho que Jorge los había robado. El martes lo amenazaron por la mañana y por la noche desapareció”, agregó la tía, quien además reveló un dato que por lo menos inquieta. Dijo que ellos ya habían buscado al joven en el mismo lugar en el que luego sería hallado, sólo que cuando estuvieron allí, no observaron un solo rastro del cuerpo de Jorge Luis ni de la moto. Creen que la víctima fue asesinada y luego el cuerpo fue llevado hasta las inmediaciones del canal sur. “Mi sobrino era era una buena persona. Velaba por sus hijos. Si él hacía otras cosas, no lo sé”, agregó Azucena.