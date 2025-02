Salió a la luz el motivo por el que La Joaqui y la China Suárez dejaron de ser amigas

Durante un tiempo, La China Suárez y La Joaqui compartieron una amistad que se hizo evidente en redes sociales y eventos públicos. Ambas figuras, a pesar de provenir de mundos distintos: Suárez del ámbito actoral y Joaqui del trap, pero lograron encontraron puntos en común. La actriz, que en los últimos años ha incursionado en la música, se vinculó con artistas urbanos, mientras que La Joaqui ya tenía un espacio consolidado en la escena.

Sin embargo, esta cercanía se desvaneció de manera abrupta. Lo que parecía una relación sólida pasó a ser un vínculo inexistente, sin interacciones públicas ni señales de la conexión que alguna vez compartieron. Los seguidores de ambas comenzaron a notar el distanciamiento y a especular sobre las razones detrás de la ruptura. Aunque nunca hubo una declaración oficial por parte de las involucradas, las sospechas crecieron hasta que Yanina Latorre reveló lo que, según ella, fue el verdadero motivo del quiebre: una traición amorosa que terminó con la amistad.

Latorre encendió la polémica al revelar en el streaming Bondi Live que Eugenia habría tenido un romance con el cantante de trapero Ecko mientras él mantenía una relación con la actual pareja de Luck Ra. Según Latorre, este episodio fue el detonante del distanciamiento entre ambas artistas, que hasta ese momento mantenían una amistad cercana.

Durante su intervención, Latorre no solo apuntó contra Suárez, sino que también criticó duramente su actitud respecto a las parejas de los hombres con los que se involucra. Todo comenzó cuando debatían los mensajes que intercambió la actriz de Casi Ángeles y la conductora de Bake Off Famosos y la panelista no contuvo su opinión: “Es de un nivel de perversidad contarle a la mujer del tipo que te estuviste engrampando, que te lo engrampaste, y decirle que se lo decís para hacerle un favor”.

Y agregó: “Yo no digo que no te metas con un casado, porque te puede pasar, pero no hables así con la mujer”. Mientras seguía con sus argumentos, en los cuales dejó en claro que el problema no es la infidelidad, sino el cinismo: “Yo tengo moralidad. Si me meto con un casado, no voy a ser amiga de la mujer. Hay tantos tipos…”, afirmó la panelista, diferenciándose de la actriz. Además, reforzó su versión asegurando que la enemistad con La Joaqui era total: “Ella la detesta porque se le garch… a Ecko”.

El tema cobró aún más relevancia cuando Latorre recordó que la actual pareja de Ecko también había arremetido públicamente contra La China, lo que para la panelista confirmaba un patrón de conducta de la actriz en sus relaciones interpersonales. La historia se sumó a otros episodios anteriores en los que Suárez fue señalada por involucrarse con hombres en pareja, como sucedió en el recordado escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Por su parte, Suárez no hizo declaraciones al respecto. En medio de la polémica, la actriz se encuentra regresando de su viaje a Turquía junto a Icardi, con quien recientemente protagonizó otro escándalo mediático tras un cruce con Latorre en redes sociales. Tanto ella como el futbolista decidieron ignorar las nuevas acusaciones y continuar con su vida pública sin hacer referencia directa a las versiones que circulan.

Mientras tanto, el conflicto sigue generando repercusión en medios y redes, avivando aún más la controversia en torno a la figura de La China Suárez y su historial de relaciones interpersonales en la esfera pública.