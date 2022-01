«Salir a pescar», la premisa de la oposición formoseña (Por Juan Ramón Lezcano)

Compartir

Las y los políticos opositores en nuestra provincia han convertido la actividad en algo similar a la que realiza un pescador deportivo; ir a su lugar preferido para desarrollar su actividad, con la ilusión de capturar la mejor presa o pieza iticola.

Algunos y algunas en el 2021 lograron su objetivo electoralista utilizando como carnada, la mentira, la exageración, el miedo, la anarquía y más, con el sólo propósito de llegar al consejo deliberante, la cámara de diputados y diputadas y el congreso nacional. Con ésa carnada pescaron a muchas y muchos, llevándolos a contagiarse ; creer en esos discursos oportunistas e irresponsables te lleva a perder la libertad hasta incluso la vida.

Hoy van con su carnada preferida (indicadas más arriba), para intentar pescar a su presa favorita -una parte del pueblo-. Su único objetivo a alcanzar son cargos políticos, ya sea para parientes, amigos y amigas de los que manejan la cúpula del radicalismo local en 2023. Y para ello una diputada quien logra el ingreso a la cámara por pertenecer a la familia más influyente del centenario partido, a quien no se conoce trayectoria alguna de militancia política, chapotea en un lugar prohibido (aguas profundas por dragado) exigiendo una playa, otro legislador de la misma expresión política opina sobre energía eléctrica con la utilización de argumentos y comparaciones falsas.

La diputada considera que el puerto no está en funcionamiento y que ésto se debe a problemas de infraestructura. Falso, sin negar los problemas en las instalaciones generado por el comportamiento e irregularidades de nuestro río; en primer lugar hay que aclarar que el puerto funciona, existen empleados y empleadas que pueden dar cuenta de sus tareas en esa administración y en segundo lugar, sí los barcos no amarran en nuestro puerto no es por un problema de infraestructura, sino porque el manejo de los ríos en nuestro país está en manos privadas que en el mayor porcentaje se encuentra administrada por empresas del extranjeros (Gildo reclama está situación en la reunión de gobernadores del norte grande), hay que tener precaución respecto al lugar donde se chapotea para hacer videos en las redes sociales porque la zona del puerto es profunda y peligrosa.

Puede pasar unos días en familia en la localidad correntina de Paso de la Patria, en dicho lugar, los cortes de luz se producen varias veces durante el día y la noche, dialogando con vecinos y comerciantes nadie se escandaliza por la situación, todos atribuyen el problema a la cantidad de visitantes ocasionales que consumen mucha energía durante su estadía, al exceso de calor, y demás, nadie atribuye el problema a cuestiones políticas. Las y los dirigentes opositores de nuestra provincia lo direccionan todo, absolutamente todo a lo político y no tienen un proyecto alternativo al Modelo formoseño para el desarrollo provincial, entonces hablan y hablan de nosotros y nosotras.

Nuestra población en muchos momentos de su historia ha podido disfrutar en temporadas de verano de distintos espacios de playas, a la mayoría de ellos se las a llevado el río, en otros se infectaron de pirañas, las falacias de verano también la vamos a destruir.

Formosa no genera ni transporta energía, su participación tiene que ver en el último eslabón de esta cadena, que es la distribución, y lo que se puede afirmar desde lo que uno observa es, que todo lo que llega en materia de energía eléctrica es distribuida, nadie sé queda con energía eléctrica guardada en algún lugar. Por último, en nuestro país la energía eléctrica (producción, transporte y distribución) también está privatizada, para tomar medidas al respecto habría que modificar leyes nacionales y provinciales, él diputado miente.

No existe lugar alguno en nuestro país que pueda mostrar el desarrollo en materia de acceso a la energía eléctrica en los hogares y proyectos productivos cómo, sí lo puede exhibir Formosa, hay problemas, el pueblo sabe que nuestras autoridades trabajan segundo a segundo para minimizar ésas dificultades cómo es el caso de la energía necesaria para nuestra provincia.

J.R Lezcano

Nuevo Encuentro

