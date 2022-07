Salma Hayek presumió su amistad con Tom Cruise; tuvieron una cita en Londres

Compartir

La estrella mexicana fue testigo del asedio que vive el estadounidense como resultado de su fama.

Salma Hayek sorprendió a sus más de 20 millones de seguidores en Instagram con una publicación muy especial. Y es que dentro del mar de publicaciones que tiene sobre su vida cotidiana presumió su envidiable amistad con uno de los actores de mayor renombre a nivel mundial, Tom Cruise. Los artistas coincidieron en Londres, donde la protagonista de Frida (2002) fue testigo del asedio que vive el estadounidense como resultado de su fama.

Fue durante la tarde del pasado 16 de julio cuando la oriunda de Veracruz, México, compartió en su perfil de Instagram una serie de videos y fotografías que tomó durante su reciente encuentro con Tom Cruise. De acuerdo con la información que compartió en su post, invitó al protagonista de películas de acción a disfrutar de una cena en un prestigioso restaurante de Londres en compañia de su esposo, Francois-Henri Pinault, y aceptó con mucho gusto.

Pero no contaban con el caos que desataría en el restaurante, pues en cuanto las personas -quienes contaron con la fortuna de estar en el lugar y momento adecuados- notaron la presencia del protagonista de Top gun: pasión y gloria (1986) hicieron hasta lo imposible para saludarlo e inmortalizar su encuentro con una fotografía, así se puede apreciar en los videos que publicó la mexicana.

Aunque la estrella de Hollywood se presentó con un perfil bajo, no pudo pasar desapercibido debido a que no solo estaba acompañado de Salma Hayek y el empresario francés, también estaba rodeado por unos guardaespaldas, así que terminó por aceptar unas cuantas selfies con sus fans. Fue en ese momento cuando la actriz mexicana sacó su teléfono celular y capturó el cariño que siente el público por el protagonista de Misión Imposible (1996).

La también intérprete de telenovelas mexicanas agregó una fotografía donde quedó inmortalizada su reacción al notar la cantidad de gente que estaba a su alrededor. En la imagen se puede apreciar a Salma Hayek luciendo una falda clara con una blusa y chamarra negra, mientras que el ex esposo de Katie Holmes y Nicole Kidman posó con una camisa negra y unos jeans.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con halagos para los actores. No obstante, también algunos usuarios de la plataforma notaron la incomodidad en el rostro de los artistas e hicieron un llamado para que los fans les den su espacio.

“Tan divertido y encantador”. “Dios mío, denles un descanso gente”. “Me gustaría hacer una foto solo con Salma”. “Iconos”. “Inviten”. “¿Dónde estaban ustedes? Yo también quiero conocerlos (¡ambos!) algún día”. “Es el mejor, nunca dice que no por una foto!”. “Está más guapo el guardaespaldas”. “¿Dónde está toda la gente que debería estar a tu alrededor queriendo fotos contigo? eres increíble también”, escribieron.

Fue hace unos días cuando la protagonista de Son como niños y Eternals sorprendió a sus fans con una serie de fotografías donde posó en bikini arriba de un lujoso yate y en compañía de su esposo, Francois-Henry Pinault. En las imágenes se puede apreciar a la mexicana luciendo la espectacular figura que conserva a sus 55 años de edad en un traje de baño color rosa mientras se dejaba acariciar por la brisa.

“Cuerpazo my friend”, “Eternamente bella bella”, “Chulada”, “Quédate con alguien que te mire como Fraçois mira a Salma”, “Perfecta”, “Entre más grande, más guapa”, “Mi modelo a seguir, mi mayor inspiración. Con amor de una fangirl paquistaní”, fueron algunos de los comentarios que escribieron sus seguidores.

