Salón de eventos pedirá Pase Sanitario o PCR Negativo

Tolentino Medina, propietario de «Medina Eventos», en comunicación con el Grupo de Medios TVO contó que por fortuna trabajan muy bien y que se están recuperando después del parate de mas de un año del sector por la pandemia; también indicó que adecuándose a las nuevas normativas comenzarán a exigir el Pase Sanitario o PCR negativo para permitir el ingreso a los salones.

«Hasta ahora los contratos que tenemos no han sido dados de baja, pero estamos a la expectativa de lo que pueda pasar», comenzó diciendo el mismo.

Seguidamente indicó que «si tenemos aforo no hay problema porque estamos trabajando con muy poca gente, ahora debemos tomar mayores recaudos para que la gente pueda estar tranquila dentro del salón; contamos con lugares que son grandes, por eso no nos preocupa el aforo ya que tenemos mucho espacio».

Dejó en claro además que para ingresar a los salones exigirán el Pase Sanitario o PCR Negativo y «a eso le sumamos el control de temperatura».

Consultado si es que tuvieron algún tipo de problemas con gente que no quiso cumplir con lo exigido respondió que no «ya que por lo general la gente colabora con lo que le solicitamos; hasta ahora no tuvimos inconvenientes».

Por otro lado, el empresario habló de la recuperación del sector tras las restricciones que evitaron que puedan trabajar durante los primeros tiempos de la pandemia. «Nos estamos recuperando, gracias a Dios puedo pagar mi gente, mis impuestos, por fortuna la gente nos sigue respondiendo, a pesar del año y medio que no estuvimos trabajando volvió a pedirnos eventos así que estamos tranquilos», aseveró

Finalmente, al hacer referencia a la competencia indicó: «tenemos un montón de competencia, pero no puedo hacer nada, a nosotros las casas quintas nos sacó mucho trabajo, creo que eso vino para quedarse».

