Salones de eventos siguen sin poder abrir y crece la incertidumbre por las recepciones

El rubro dedicado a la organización de eventos, integrado esencialmente por pequeñas y medianas empresas, es uno de los que fue inmediatamente afectado por las medidas preventivas tomadas para mitigar el avance del coronavirus, debido a la prohibición estricta de aglomeraciones y espectáculos masivos, algo que ya lleva seis meses y la incertidumbre de retomar la actividad continúa creciendo, sobre todo respecto a si las recepciones se van a poder realizar.

En ese marco Elisa Medina, de “Medina Eventos”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expuso la situación que padecen y que es similar a todo el sector.

“Hace seis meses que no estamos trabajando, el trabajo es nulo, no podemos hacer ningún tipo de evento, no nos dedicamos a hacer delivery porque tenemos una infraestructura, pero no nos da para eso entonces invertir en eso tampoco podemos, es preferible aguantar y ver hasta dónde podemos llegar”, comenzó explicando.

“Tenemos empleados fijos que son los cocineros, los de mantenimiento, por suerte seguimos aguantando hasta donde podemos para pagar todos los sueldos de ellos”, señaló.

Asimismo señaló que “lo único que seguimos haciendo es tratar de mantenernos en el mercado, hacemos promociones como para que sigamos dentro del sistema, que la gente siga pensando en hacer fiestas, eventos, cumpleaños en el día de mañana cuando se pueda empezar a trabajar”.

Contó además que “teníamos fiestas desde abril en adelante y ya no se pudo hacer nada, esas fiestas se fueron pasando y hay otras que directamente dijeron que no las quieren hacer más, que ya las suspendieron, que como va a pasar mucho tiempo ya no quieren hacerlas así que en ese sentido como ya tenían entregas tratamos de pactar arreglos y entregar comida por el importe que pagaron, eso es lo que estamos haciendo con la gente que ya no quiere pasar para una fiesta posterior, tratamos de brindar un servicio diferente por ese importe para que tampoco pierdan ese dinero que incluso nosotros ya lo habíamos invertido porque como mi papá es el que hace las compras por ahí ya va comprando las cosas que no son perecederas e invierte ese dinero para que no siga subiendo y también poder mantener el precio a la gente”.

Fiestas de egresados

De la misma forma se refirió a qué información manejan sobre si las fiestas de egresados que son abundantes a fin de año, se van a poder realizar o no, teniendo en cuenta que cuentan con salones cerrados donde la aglomeración de personas será una cuestión a analizar.

“Es una incertidumbre todavía con ese tema, no sabemos qué va a pasar, estamos a la expectativa de ver qué se puede hacer porque ya va llegando la fecha y todavía no tenemos ninguna información. Mi padre siempre llama a Bromatología para preguntar qué va a pasar pero no nos dicen nada por el momento, también tenemos padres que nos consultan y no sabemos qué decirles porque tampoco nos dan a nosotros la información de qué puede llegar a pasar para decirles a ellos que directamente no se va a poder hacer”, lamentó.

“Nosotros tenemos todas las fechas cerradas inclusive las tarjetas se empezaron a vender a partir de marzo, eso se anula y todos nos preguntan pero no sabemos qué decir porque a la vez consultamos y no nos dan una respuesta, estamos en una incertidumbre total, no sabemos qué podemos hacer”, expuso.

“Yo estoy de manera constante informándome sobre cómo van llevando esto en otros países donde a veces son ejemplos que uno va viendo y si se llegan a habilitar nosotros tenemos espacios descubiertos donde poder realizar eventos, al aire libre tenemos el salón que está frente al aeropuerto, ir buscando la vuelta para hacer eventos al aire libre como se está permitiendo ahora en familia. Yo no diría con baile porque es mucho más difícil el control ahí, por eso es complicado en los salones de eventos que nosotros estamos teniendo estas situaciones porque no es tanto en el sentarse donde se pueden tomar los recaudos en la parte de higiene y demás, la cosa es cuando comienza un baile y están todos juntos, ahí el distanciamiento ya no es posible, esas son las complicaciones que pueden llegar a surgir por eso es un poco difícil nuestro tema no tanto como los restaurantes, lo nuestro es un poco más complicado que sentarse a comer y pasar un tiempo con algunas personas y luego se van”, manifestó.

Asimismo destacó que “mi papá estuvo viendo algunas flexibilizaciones que le dio la Municipalidad respecto a algunos impuestos que venía pagando por eventos porque los pagamos cuando los realizamos recién, en todo eso le dieron un tipo de flexibilización, es decir que le iban a condonar para otros meses cuando ya pueda ir trabajando, eso le ponen a favor, eso estuvimos viendo y mi papá lo estuvo gestionando en la Municipalidad”.

Para finalizar se refirió a si sacar un crédito y hacerle frente a la difícil situación que atraviesan es una opción para ellos. “El contador de mi padre le dio una opción de gestión de crédito pero no quiso entrar en eso porque después va a ser peor, cuando se reactive hay que pagar la deuda por eso tratamos de aguantar lo que podemos, pagamos los sueldos completos a nuestros empleados, gracias a Dios eso todavía podemos hacer y vamos a seguir aguantando hasta donde podamos así más adelante no estamos asfixiados con algún crédito, eso es lo que mi padre siempre hizo y me enseñó a mí, tratamos de aguantar y no endeudarnos porque después va a costar, sé que arrancar va a costar porque con todas las medidas que se van a ir tomando no va a ser un arranque de entrada. Hay épocas buenas y malas y vamos a tratar de superar esto”, culminó.