Salones de eventos ya empezaron a trabajar cumpliendo con los protocolos sanitarios

Los salones de fiestas y servicios de catering ya pueden volver a trabajar después del cierre de la pandemia. En Medina Eventos ya tienen para este fin de semana una fiesta de 15 años contratada y el propietario del servicio, Tolentino Medina, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostró feliz por el regreso del trabajo.

“El lunes ya recibimos la contratación del evento, ni bien se conoció que podíamos abrir. Estamos felices, porque estuvimos sin poder trabajar un año y 8 meses”, expresó.

“Arrancamos el día viernes, tengo los salones habilitados, nunca los di de baja, yo los mantuve todo este tiempo, ya puedo darles uso, he presentado la nota para que me autoricen a hacer fiestas, en cada evento debo presentar una nota, un pedido del servicio de catering que voy a hacer, eso es para cada evento, ese acuerdo siempre fue y me recibieron la nota lo que significa que está viable”, indicó.

“No nos reunimos todavía con las autoridades, pero ya una colega mía se entrevistó y está dando la información, sabemos que tenemos que acatar todo lo que están diciendo, la lista de invitados con número de documento, las dos vacunas y si solo tienen una deben presentar un PCR negativo 48 horas antes de entrar al evento, eso es lo que tenemos por ahora”, explicó.

Detalló en ese marco que “debemos tener una lista de invitados y hacemos el chequeo en la puerta, vamos a tener portero para controlar la temperatura, creo que estamos dentro de todo lo que están pidiendo y no hay problema, es mejor para todos porque los controlamos a ellos y nos controlamos a nosotros”.

“Llevamos un año y ocho meses sin trabajar, hay que aguantar, pero gracias a Dios estamos vivos, contentos para comenzar de vuelta y como les digo a mis hijos, esto es comenzar de nuevo porque no tenemos ningún cliente, debemos buscar clientes porque prácticamente se cortó todo”, expresó.

En tanto contó que durante el tiempo de las restricciones, “siempre mantuve en blanco a mi personal, no los puedo largar porque son mis pilares en la cocina, yo sabía que esto iba a volver y eso pasó, estamos contentos todos”, dijo emocionado.

“Ya tengo un evento de quince años y una cena de camaradería”, dijo sobre los eventos que ya fueron confirmados. “Lo que tenemos que respetar es el aforo, yo tengo espacio suficiente, mi aforo del 50% es de 300 personas, ingresan bastante,gracias a Dios estamos bien”.

En cuanto a las fiestas de egresados, Medina detalló que “se está hablando, pero todavía no hay nada concreto, ahora que se extendió hasta las 4 de la mañana creo que vamos a tener más posibilidades de concretar los eventos. Ahora quizás van a tener que comenzar más temprano, los chicos por ahí quieren empezar a las 00, pero tendrá que ser antes, que empiece a las 21 horas para que tengan más horas bailables, de diversión, con lo que cuesta además”, dijo.

Ejemplificó que una entrada para una recepción “costaría entre $4500 a $5000 por persona con todo incluido; salón, discoteca, comida, bebida, torta o postre, mozo, portero, seguridad, es un costo que está así, un mozo sale 4 mil pesos,un seguridad lo mismo, se usa mucho personal para un evento, casi el 20% es para ellos”, destacó.

“Estoy contento con este regreso, esto es mi vida, lo mamé desde el año 66, espero que mis clientes vuelven, que sigan confiando en la empresa, siempre hago el primer servicio para que la gente confíe en la empresa”, finalizó

