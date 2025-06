Salta: el Gobierno autoriza un megaproyecto de litio por US$ 2.744 millones

Se trata del “Proyecto Rincón”, impulsado por la empresa Rincón Mining bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La producción estimada será de 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.

El Gobierno nacional oficializó este martes la aprobación de un nuevo proyecto minero de gran escala en la provincia de Salta, destinado a la explotación de litio. La iniciativa, conocida como “Proyecto Rincón”, estará a cargo de la empresa Rincón Mining y prevé una inversión total de US$ 2.744 millones, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La resolución 735/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, confirma la incorporación del proyecto al esquema de promoción impulsado por el Ejecutivo, que busca atraer capitales de gran envergadura en sectores estratégicos.

Ubicado en el Salar de Rincón, en el departamento Los Andes de Salta, el proyecto abarcará 84.687 hectáreas y tendrá como objetivo la producción de 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, utilizando tecnología de extracción directa, un método que permite mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. La empresa no descarta que esa capacidad productiva pueda escalar a 60.000 toneladas anuales a mediano o largo plazo.

Dos etapas y

compromisos de inversión

Según la documentación oficial, el desarrollo del proyecto se estructurará en dos etapas. La primera, que demandará una inversión de US$ 1.653 millones, se ejecutará entre julio de 2024 y diciembre de 2027. La segunda fase, con una inversión estimada de US$ 646 millones, se extenderá desde 2026 hasta 2029.

Del total declarado, US$ 2.299 millones corresponden a inversiones en activos computables en los términos del régimen fiscal. La fecha límite que la firma Rincón Mining se comprometió a cumplir para ejecutar el monto mínimo de inversión es el 30 de junio de 2029.

El litio, eje estratégico

El anuncio se enmarca en el creciente interés del Gobierno nacional en consolidar a la Argentina como uno de los principales actores mundiales en la cadena de valor del litio. Junto con Chile y Bolivia, el país forma parte del llamado «triángulo del litio», una región que concentra más del 60% de las reservas globales del mineral clave para la transición energética.

El régimen RIGI, una de las piezas centrales del paquete de reformas económicas impulsado por el Ejecutivo, otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a proyectos que superen determinados umbrales de inversión. La incorporación del «Proyecto Rincón» marca uno de los primeros desembolsos de envergadura aprobados bajo ese esquema.