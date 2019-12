Salta: hallaron ocho kilos de cocaína en el auto del ex cónsul boliviano en Orán

Compartir

Tal vez imaginó que al identificarse como cónsul iba a zafar de que le revisaran la camioneta en un control fronterizo. Pero no. Diego Fernando Vega Ibarra, hasta el mes pasado representante consular de Bolivia en Orán, provincia de Salta, quedó arrestado este martes por transportar 8 kilos de cocaína en su camioneta.

El ex cónsul, que es ingeniero, manejaba una camioneta Jac S2 blanca por la ruta nacional 50 desde la localidad salteña de Aguas Blancas hacia la ciudad de Orán e intentó pasar por el puesto de control 28 de Julio de Gendarmería Nacional, ubicado sobre esa ruta. El camino es un paso obligado desde y hacia el puente internacional con Bolivia sobre el Río Bermejo.

En el vehículo iba su esposa y otra persona más, Wilson Bernardo Cordero Flores, de nacionalidad boliviana.

Como es habitual en un control de rutina, los gendarmes pararon la camioneta del ex cónsul.

Cuando pidieron ver el baúl, les llamó la atención que la rueda de auxilio estuviera afuera del habitáculo destinado para ello. Entonces la levantaron y miraron abajo de la alfombra del baúl y así fue que encontraron ocho ladrillos.

Si bien la sustancia todavía no había sido pesada, se estima que la carga ronda los 8 kilos.

La causa es investigada por el fiscal federal José Luis Bruno, con colaboración del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.

Como se había acreditado como cónsul, Vega Ibarra está demorado en calidad de arrestado. Este miércoles será sometido a una audiencia de imputación junto al otro sospechoso, en donde el fiscal Bruno podría pedir su detención formal, según confirmaron a Clarín fuentes del caso.

Los fueros consulares son distintos a los diplomáticos. Por ese motivo puede ser arrestado de tratarse de un delito grave, como el contrabando de droga. Pero la Cancillería de Bolivia emitió un comunicado en el que se informa que «Vega Ibarra fue cesado del cargo por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de la Presidente Añez, en fecha 25 de noviembre de 2019».

Vega Ibarra, oriundo de la ciudad de Bermejo, había asumido el cargo de cónsul de Bolivia en Orán el 14 de marzo pasado, en reemplazo de Remberto Rivera Gumucio, por decisión del gobierno de Evo Morales.

Antes se había desempeñado como Secretario Departamental de Hidrocarburos y Energía del departamento de Tarija, en Bolivia.

Por la crisis institucional en Bolivia, ahora también habrá que analizar si Vega Ibarra conservaba sus fueros o no.

La Convención de Viena sobre relaciones consulares establece que los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de autoridad judicial competente.

Además, cuando el detenido o arrestado es el jefe de la oficina consular se debe poner en conocimiento inmediatamente del hecho por vía diplomática.