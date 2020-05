Salta: salidas recreativas y la actividad física se sumaron a las excepciones

Compartir

Linkedin Print

Las salidas recreativas y la actividad física al aire libre, además del Poder Judicial provincial, se sumaron hoy en Salta a las actividades exceptuadas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente para mitigar la propagación del coronavirus, mientras que mañana reabrirá sus puertas la administración pública.



“Hemos hecho un buen trabajo, hay mucha gente que ha hecho un gran esfuerzo, sufriendo limitaciones económicas y hasta de salud. Hemos pasado una etapa difícil y lo que queremos es que no se tire por la borda todo eso”, expresó hoy el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Ricardo Villada.



El funcionario pidió que “justamente este esfuerzo que ha permitido que hoy tengamos una buena situación sanitaria, porque no está circulando el virus, no haga que nos descuidemos y que ese gran logro se convierta en una frustración en poco tiempo”, y agregó: “la amenaza sigue latente, no bajemos la guardia”.



Villada formuló estas afirmaciones en una videoconferencia transmitida desde la sede del gobierno salteño, junto al secretario general de la Gobernación, Matías Posadas.



“Los salteños estamos haciendo las cosas bien. Estamos en una fase 4, que tiene que ver básicamente con la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos administrar esta situación”, afirmó Posadas, según quien “es importante la decisión personal de cuidarse y es fundamental que seamos respetuosos con el régimen de salida”.



Tal como lo anunció anoche el gobernador Gustavo Sáenz, a partir de hoy están exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio las salidas recreativas y las actividades físicas al aire libre.



Estas actividades se realizarán en beneficio del bienestar psicofísico y conforme la terminación del DNI, ya que los lunes, miércoles, viernes y domingos por la mañana podrán hacerlas los ciudadanos cuya terminación del documento sea par; y martes, jueves, sábados y domingos por la tarde cuya terminación sea impar. Además, quienes hagan estas actividades no podrán alejarse más de 1.000 metros de la residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y hasta las 20 horas. Las actividades físicas al aire libre permitidas son caminar, correr y ciclismo, y las personas de hasta 16 años podrán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.



El gobierno provincial mantuvo la limitación en el uso del transporte público de pasajeros exclusivamente para las personas que deban desplazarse a sus lugares de trabajo y que estén comprendidas en las excepciones al cumplimiento del aislamiento. También retomaron sus actividades en Salta el Poder Judicial y el Ministerio Público, con ingreso limitado a los edificios, horario desdoblado y la mitad del plantel de empleados de cada juzgado.



Durante la videoconferencia, Posadas precisó que “a partir de mañana reanudan los plazos administrativos que estaban suspendidos y, consecuentemente, regresarán a trabajar la totalidad de los empleados públicos provinciales, organizados por turnos”.



“El 50% de los empleados públicos son docentes, que al estar cerradas las escuelas siguen trabajando desde sus casas, mientras que el 40% son agentes de seguridad y salud, que ya venían trabajando al 100%, por lo que solo se suma el personal de la administración pública centralizada y descentralizada, alrededor del 12%, o sea unas 3.500 personas”, explicó Posadas.