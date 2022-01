Salud aclaró que la «flurona» es una coinfección de Covid-19 e influenza

Compartir

Linkedin Print

El Ministerio de Salud informó que la «flurona» no es una nueva variante del coronavirus, sino que implica la coinfección entre el virus del SARS CoV-2 y el de la influenza y aseguró que «no representa una situación extraordinaria en el marco de la pandemia».

«Ante la reciente difusión de un caso de coinfección entre el virus del SARS CoV-2 y el de la influenza, combinación a la que también se ha denominado ‘flurona’, el Ministerio de Salud de la Nación informa que no representa una situación extraordinaria en el marco de la pandemia de coronavirus, ya que es común ver codetecciones de dos virus respiratorios», indicó la cartera sanitaria en un comunicado.

El texto remarcó que «esto no representa la aparición de una nueva variante o cepa del virus que causa la enfermedad por Covid-19».

El hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe confirmó el jueves que un niño de 3 años que ingresó a la terapia intensiva con un cuadro de epilepsia fue diagnosticado con flurona y los médicos explicaron que le detectaron coronavirus e influenza al mismo tiempo.

La subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de esa provincia, Romina Carrizo, añadió que se trató de un «hallazgo», ya que se lo detectó a través de un estudio específico al ingresar a terapia debido a que no fue internado «por patologías respiratorias sino una de base» que el paciente ya tenía.

El primer caso de flurona en el mundo fue reportado el 2 de enero en Israel y se trató de una mujer embarazada que estaba vacunada contra el Covid, mientras que días después el gobierno de Cataluña informó sobre «casos esporádicos» de esta combinación registradas en su territorio y las autoridades brasileñas dieron cuenta de cuatro casos.

En tanto, el Ministerio de Salud explicó que «la cocirculación de Covid-19 e influenza puede ocurrir particularmente en los meses de otoño e invierno» pero sostuvo que a partir de las últimas semanas del 2021 la actividad del virus de la gripe «se encuentra en aumento en el hemisferio norte y en algunos países de la subregión Andina y del Cono Sur».

«Ante la dinámica actual de la circulación es probable detectar coinfecciones virales» en este período, agregó el texto oficial.

Sin embargo, se aclaró que «desde la introducción del SARS-CoV-2 en la región de las Américas, la actividad de influenza ha sido baja».

«Durante el año pasado, la prevalencia de coinfección por influenza entre pacientes con Covid-19 ha sido estimada en un 0,8%, aunque en el futuro esto puede variar en función de la transmisión y circulación de los diferentes virus respiratorios», añadió el comunicado.

Desde el inicio de la pandemia en Argentina, en marzo de 2020, se detectaron y registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 13 coinfecciones de SARS-CoV-2 e influenza.

En tanto, otras tres coinfecciones detectadas en las dos últimas semanas de 2021 fueron influenza A H3N2 y virus sincicial respiratorio, rinovirus y coronavirus humano estacional (HCoV-OC43), respectiva- mente.

Compartir

Linkedin Print