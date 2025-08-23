Salud evaluó a 538 postulantes para la XXXIV promoción de agentes de Policía

Equipos del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) realizaron distintos estudios y controles médicos a los aspirantes para garantizar la aptitud de ingreso.

Con el objetivo de evaluar la aptitud médico–sanitaria de quienes aspiran a incorporarse a la XXXIV promoción de agentes de Policía, equipos del MDH llevaron adelante jornadas de estudios y controles de salud.

Las evaluaciones se realizaron en el polideportivo del Instituto de Formación y Capacitación para el Personal Subalterno (IFCPS).

A lo largo de los operativos se efectuaron exámenes a 538 postulantes. De ese total, 529 fueron atendidos durante las jornadas y nueve completaron estudios con turnos programados en hospitales de la red pública.

Las prácticas en los operativos incluyeron: electrocardiogramas (529), evaluaciones odontológicas (529), radiografías (288), oftalmología (288), electroencefalogramas (378) y audiometrías (206).

Finalizada la instancia sanitaria, el Ministerio entregó los resultados de cada estudio a las autoridades del IFCPS, para su incorporación a los legajos y la continuidad del proceso académico–administrativo.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres, destacó el desempeño de los equipos de salud: “Este operativo fue planificado y ejecutado por Salud, con circuitos unificados y criterios de calidad en cada estudio para evaluar a todos los postulantes en tiempo y forma.”

Agregó: “Más allá del requisito de ingreso, estos controles cuidan la salud de los jóvenes permiten detectar a tiempo situaciones que requieren seguimiento y garantizar la atención en la red sanitaria pública. A quienes necesitaron estudios complementarios se les asignaron turnos en los hospitales correspondientes para completar la evaluación sin demoras.”