Salud insiste a quienes regresan principalmente de Brasil que estén atentos a los síntomas de dengue

La principal recomendación es que frente a la presencia de fiebre alta u otro síntoma compatible con la enfermedad, realicen rápidamente la consulta en el centro de salud u hospital más cercano.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano instaron a los formoseños que están retornando de sus vacaciones, principalmente a quienes provienen de Brasil, a prestar atención a los síntomas que pueden hacer sospechar que se esté cursando la enfermedad de dengue.

“En este momento, en Brasil, están circulando los cuatro serotipos de dengue encontrados hasta ahora: el DENV-1, el DENV-2, el DENV-3 y el DENV 4. Por lo tanto, una persona que haya viajado a ese país, pudo haberse contagiado de dengue con alguno de esos serotipos”, explicó la directora de Epidemiología y Medicina Tropical, del Ministerio de Desarrollo Humano, doctora Claudia Rodriguez.

“En nuestra provincia tenemos circulación solo de dos de esos serotipos”, dijo, dando a conocer que son “mayoritariamente el DENV- 2 y en menos cantidad el DENV- 1”.

Sostuvo entonces, que esa situación requiere que “quienes hayan estado en Brasil o quienes viajen hacia allá, a su regreso estén muy atentos a los síntomas asociados al dengue” y en caso que los tengan “acudan rápidamente a la consulta para realizar el diagnóstico, a través del test correspondiente para confirmar o descartar la enfermedad y, a su vez, ser medicado oportunamente”.

Entre los síntomas mencionó: fiebre alta, de 38° y más; dolor de cabeza, dolor retro ocular, dolor de las articulaciones y de cuerpo en general, vómitos, diarrea, erupción tipo sarpullido, picazón, entre otros.

Detalló que la necesidad de hacer la consulta inmediata se debe a que “al sospecharse que la persona tiene dengue, se activan los protocolos y se inician las acciones de bloqueocorrespondiente para evitar que el virus se siga transmitiendo a otros”.

“Lo que se busca con eso es evitar que alguno de los serotipos (DENV- 3 o DENV- 4) que aún no tenemos en nuestra provincia pero que pueden ser traídos por alguien que viaja al Brasil, se propague entre nosotros”.

Y por sobre todo “que la persona afectada pueda tener complicaciones o desarrollar formas graves de dengue”, aseguró Rodriguez.

Por otro lado, indicó que, en el caso de la aparición de los síntomas “hasta tanto la persona haga la consulta”, recalcó“debe hacerse lo más pronto posible”, es importante “que se coloque repelente, como primera medida, para evitar la picadura de los mosquitos y que de esa manera se transmita a otros”.

Y, además, seguir las otras recomendaciones que se realizan permanentemente, como ser la limpieza de los patios, la eliminación de todos los objetos inservibles, grandes y pequeños, que puedan acumular agua y en el caso de no poder eliminarlos, utilizar el larvicida biológico.

Para finalizar, reiteró la necesidad de “no automedicarse y no esperar a que el cuadro se agrave para buscar atención médica”.