Salud: trabajadores del Central todavía no cobraron bono de $5.000

Compartir

Linkedin Print

Beatriz Chaparro, delegada de ATE en el Hospital Central, en comunicación con el Grupo de Medios TVO se refirió al bono de $5.000 que debía percibir el personal de salud donde dejó en claro que el pago todavía no se materializó. «Todavía no cobramos nada, por lo menos nosotros del Hospital Central no lo hicimos. Cuando preguntamos nadie nos puede explicar qué es lo que pasa, porque aparentemente esa plata nos tiene que pagar Anses”, comenzó diciendo.

Indicó que se trata de una «compensación» para el personal abocado a la atención de la pandemia y que «en el Hospital Central -que es de referencia- estamos todos involucrados de una u otra manera».

Reiteró que no tiene la certeza de nada ya que «pregunté ayer, justo teníamos una charla con el Dr. Romero Bruno quien nos dijo que iba a averiguar. Aparentemente se hicieron todos los trámites, pero no sé qué pasó. Nosotros seguimos a la espera».

Por otro lado, la misma fue consultada si es que «están bien» en cuanto a la provisión de elementos de seguridad para trabajar. «Hasta ahora en el Central no tenemos de qué quejarnos, ya que lo que pedimos se nos da, ya sean los equipos de bioseguridad, medicamentos, etc. Nuestras autoridades se manejan de acuerdo al lugar donde estas desempeñando la función”, respondió.

«Estamos viviendo un ambiente muy excitado, alterado, como que estamos a la defensiva o espera que en cualquier momento recibiremos a un caso positivo de coronavirus, creo que es como un ataque de miedo que nos agarra y estamos abocado a eso», insistió.

Chaparro también comentó que «con 36 años de servicio nunca viví un momento como el actual, pasé momentos críticos, de crisis, accidentes, pero como este jamás. Creo que es como que lo de alrededor no importa, sino que estamos abocados al cuidado de cada uno de nosotros y de la población».

Tranquilidad

«Quiero decirle a la gente que estamos trabajando muy bien, tengo la certeza de que acá en el Hospital todos los probables fueron negativos porque de acá se fueron de alta; la organización dentro de todo es bastante buena pero también como todo el mundo queremos cobrar», culminó.