Salutación del rector Parmetler al conmemorarse el Día de la Autonomía Universitaria en la UNaF

Este 24 de septiembre se conmemora en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) el Día de la Autonomía Universitaria, motivo por el cual el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler envió “un gran saludo en este día que es muy especial para todos nosotros, los que trabajamos en la Universidad y para las personas que están vinculadas en nuestro espacio de acción”.

“Hemos fijado una fecha histórica, que es el 24 de septiembre, así que quiero enviarle un gran saludo a todos los que están trabajando y a todos los que están haciendo un gran aporte para que esta universidad se siga desarrollando”, destacó y nombró a “alumnos, docentes, no docentes y egresados que están contribuyendo y colaborando con nosotros”.

“Hoy conmemoramos como un gran día el día de la autonomía de la universidad, con nuestras luchas y con nuestra perseverancia en querer hacer crecer esta universidad. Trabajamos dentro de una tarea autónoma y coordinada. Estamos haciendo crecer nuestra UNaF”.