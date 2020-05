Salvaje ataque a un chofer de la línea 188: le clavaron un cuchillo en el rostro durante un robo

Compartir

Le clavaron un cuchillo en el rostro, que le fisuró el tabique y le afectó el paladar. Este fue el resultado del brutal ataque que sufrió un chofer de la línea de colectivos 188 esta madrugada cuando quiso evitar que dos delincuentes -un hombre y una mujer- asaltaran al único pasajero que iba a bordo de la unidad. Pese a la gravedad de las heridas, el colectivero fue intervenido en la clínica Fitz Roy y está fuera de peligro. “El cirujano me dijo que tiene un Dios a parte”, dijo la mamá de la víctima en diálogo con el canal Crónica.

El hecho ocurrió poco después de la medianoche en la zona de Villa Fiorito, en el sur del conurbano bonaerense. Allí, la pareja de delincuentes subió al colectivo y fue directamente contra el pasajero con la intención de robarle el celular. Cuando el chofer, un joven de 32 años identificado como Diego Quintana, observó que los ladrones sacaron un cuchillo casero de gran tamaño y cortaron al pasajero en el cuello, frenó la marcha e intervino para evitar que lo asaltaran.

“Sin mediar palabra también agredieron al chofer. Fueron directamente y le clavaron el cuchillo”, relató Walter Fernández, un delegado gremial. “Fue de una gravedad bastante fuera de lo normal. Directamente vino a agredir y lo atacó de frente”, agregó el sindicalista, quien aprovechó también para agradecerle al comisario de Fiorito y al jefe de la Distrital ya que los delincuentes fueron detenidos.

Además de las lesiones en varias partes del rostro, ahora resta por saber si el olfato de Diego quedó comprometido. Para ello hay que esperar a las 16 horas, que es cuando la clínica va a comunicar el próximo parte médico. Hasta entonces, la víctima permanecerá sedada.

“Es un gran dolor. Tengo 29 años de chofer y estoy decepcionado. No nos cuida nadie. Nos siguen matando. Mi hijo tiene 32 años, tres chicos y tuvo suerte. Cuando me mandaron la foto parecía muerto. Hoy, no llevamos plata y nos siguen cortando los dedos. El gremio no hace nada. 80 mil afiliados y no los cuida nadie”, dijo entre lágrimas Fernando, el papá del chofer apuñalado.

Tras el ataque, los choferes de la línea 188, que pertenece al grupo DOTA, decretaron un paro total en reclamo de medidas de seguridad. Es que según el delegado, desde hace más de siete años vienen reclamando la instalación de cabinas para separar a los choferes del resto de los pasajeros. Sin embargo la medida no se aplicó hasta el momento y los ataques a los colectiveros son muy comunes.

“En la agrupación criticamos al gremio. Los compañero son los que están arriesgando la vida. Hace 7 años se hablaba de una cabina y nunca llegaron. Con la epidemia podríamos no sólo controlar esto, sino la inseguridad”, agregó a su turno el delegado Fernández.

Respecto a la salud de Diego, su mamá contó que llegó a hablar con él antes de la cirugía y cuando aún tenía el cuchillo clavado en la cara. Según la mujer, el arma llegó a entrar dentro del rostro unos 10 centímetros. A pesar de esto, el colectivero está ya internado en terapia intermedia. Mis dos hijos son choferes. Es lamentable la situación que estamos viviendo. Cuando se van de casa les digo que Dios los guarde porque la verdad no sé si van a volver a casa. Saben cuándo se van pero no si van a volver», finalizó la mujer. Por el momento no trascendieron datos de los delincuentes detenidos.