Salvaje nocaut en Inglaterra: un boxeador sufrió fractura de mandíbula y se le reventó un tímpano

El mexicano Mauricio Bronco Lara venció en el noveno asalto al británico Josh Warrington, quien ahora deberá iniciar una larga recuperación

La velada de boxeo celebrada el sábado en el estadio de Wembley tuvo una de las mejores y más sangrientas peleas del año debido a la brillante actuación del mexicano Mauricio Lara, quien dio la sorpresa al noquear al local y ex campeón mundial Josh Warrington, quien quedó tendido sobre la lona y necesitó oxígeno para ponerse de pie.

El quiebre del duelo ocurrió sobre el final del cuarto round cuando el púgil latino logró conectar una buena sucesión de golpes que hicieron caer al europeo. El juez Howard Foster lo vio en condiciones de seguir y esos siguientes 20 segundos fueron impactantes porque debido a los puñetazos recibidos, sus piernas se aflojaron y apenas podía mantenerse de pie, mientras el joven de 22 años descargó toda su fuerza para terminar de una vez el combate, pero no pudo lograrlo y el show continuó.

Así llegaron al noveno asalto cuando finalmente Lara pudo acertar sus puñetazos al cuerpo y rostro de su contrincante y de esta manera el gran candidato cayó de espaldas a la lona y quedó tendido boca arriba. Apenas el árbitro finalizó el combate, los asistentes médicos subieron al ring para atender al púgil de 30 años.

Warrington, quien supo ser campeón mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), necesitó recibir oxígeno para ponerse de pie y bajarse de la zona de combate rumbo al vestuario. tras ser revisado por los especialistas fue derivado a un hospital de la zona en donde se le diagnosticó una fractura de mandíbula y se le detectó un tímpano reventado.

Esta fue la primera derrota del inglés, que ahora tiene un historial de 30-1 con siete triunfos por K.O., por su parte Lara, de apeas 22 años, ostenta la impresionante marca de 22-2 con 15 triunfos por la vía rápida, lo que denota la fuerza de golpeo que tiene.

El boxeador irlandés Carl Frampton, supercampeón de la WBA del peso pluma, analizó con The Sun la pelea y admitió que “de la forma en que Josh estaba en el cuarto asalto, si hubiera sido al revés, la pelea se habría detenido. Pero, como Josh era el nombre y el peleador local, se le dio el beneficio de la duda y eso sucede”. Es por eso que afirmó: “En mi opinión, (Warrington) debería haber sido retirado al final del cuarto round, antes de que comenzara el quinto. Y debería haber sido retirado de nuevo al final del quinto. Peleas así, cuando son tan brutales, son como tener cuatro o cinco peleas en una noche. Va a ser difícil regresar de eso física y mentalmente.

Pese al triunfo, Lara no recibió el cinturón de campeón debido a que su contrincante había dejado vacante el de la FIB al negarse a pelear frente a Kid Galahad. Es por eso que el púgil latino se mostró triste por no llevarse la corona, pero tras el combate se mostró orgulloso de su actuación: “Simplemente happy para toda mi familia y todo México. Sabemos lo que vinimos a hacer aquí a estar tierras. Gracias al Reino Unido, a esto venimos, traíamos mucha confianza por trabajamos genial. Y salió a relucir”.

