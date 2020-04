Samaniego enumeró las acciones del gobierno para paliar los efectos de la crisis económica

Compartir

El diputado provincial Agustín Samaniego, presidente del bloque del partido Justicialista en la Legislatura, detalló las acciones que el gobierno provincial lleva adelante para paliar los efectos de la crisis económica que vive el país tras el paso por el gobierno de Mauricio Macri. Además, felicitó a quienes están trabajando para morigerar los efectos de la pandemia mundial por COVID 19.

«Lo que se está haciendo es atender a los sectores más vulnerables con diversas medidas pero también a las pequeñas y medianas empresas para intentar que la economía no se afecte tanto, como por supuesto va a suceder», dijo sobre la crisis por Coronavirus.

Señaló que esto «se acopla a lo que viene haciendo el gobierno provincial, que viene asistiendo hace bastante tiempo con la crisis que generó el gobierno de Mauricio Macri con 17 mil familias formoseñas que reciben cada 15 días los bolsones del Plan Nutrir, que son productos producidos en Formosa por productores nuestros, las más de 18 mil cajas que reciben los aborígenes de toda la provincia, el refuerzo en los comedores escolares para el nivel Inicial y Primario, la Copa de Leche para el nivel Secundario y los $1200 que se acreditará para las familias que tienen la tarjeta Social», enumeró.

Al opinar sobre los trabajadores que deben continuar asistiendo a sus puestos, dijo que «es un trabajo encomiable el que llevan adelante los trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad, de los periodistas que tienen la gran función de comunicar y de todos aquellos que mediante su trabajo colaboran para que lleguemos a controlar este virus tan dañino y que llegó a la Argentina, en Formosa todavía no llegó afortunadamente».

No obstante el contexto difícil que vive el país, consideró Samaniego que «nos sirve para dimensionar el trabajo que venimos haciendo los formoseños, que hubiera pasado si esta pandemia nos hubiera tomado hace 25 años, el sistema salud no preparado como hasta ahora, con hospitales nuevos, sin el hospital de Alta Complejidad, con la capacidad de hacer test».

Abundó al señalar que «nos encuentra esta pandemia con el Modelo formoseño fortalecido, vemos esa fortaleza en educación, en materia vial, de comunicación, que por supuesto con la alta conciencia del pueblo y el gobernador que se puso al frente de este problema en Formosa, intentaremos sobrellevarlo, creo que lo vamos a lograr. Esto dependerá del trabajo y conciencia de cada uno».