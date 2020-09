Samaniego: “Esperamos que el poder judicial federal no tome decisiones que tengan un tinte político partidario”

Compartir

Linkedin Print

“Ante un nuevo recurso de amparo presentado por un abogado, clara y abiertamente opositor no solo al gobierno sino a todas las medidas tomadas por este en la Pandemia, esperamos que el poder judicial del fuero federal tome decisiones que no tengan un tinte político partidario ni un perfil contrario a la prudencia y el sentido común”, señaló el diputado provincial Agustín Samaniego, presidente del bloque de diputados justicialistas.

“Lo decimos por que los formoseños ya hemos tenido que enfrentar fallos, del mismo juez que casualmente está de turno en este momento, que intentaron desestabilizar las estrategias y medidas que ha permitido a nuestra provincia sostener el estatus que hoy detentamos”, agregó.

Consideró el legislador que “el ingreso ordenado y administrado a nuestro territorio, que en mayor o menor medida fueron tomadas por todas las provincias de la Argentina y países del mundo, es una de las claves que tenemos para que cuando nos introducen el coronavirus desde afuera, podamos detectarlo de manera temprana y evitar su propagación masiva. Son varios los casos en ese sentido que sirven de ejemplo, pudiendo imaginarnos que hubiese pasado si no lo hacíamos de esa manera”.

“El mundo entero vive uno de sus momentos más complejos en toda su historia. La Pandemia Covid-19 muestra su crueldad con millones de contagiados, cientos de miles de muertos y afectados por la depresión económica, y por situaciones que interpelan nuestra responsabilidad y humanidad. Los gobiernos se han visto obligados a tomar medidas difíciles y muchas veces ingratas, en pos de cuidar la salud y la vida de sus habitantes”, reflexionó.

“Formosa se encuentra en una zona geográfica extremadamente delicada, al estar rodeada por comunidades con altísima circulación viral. Los casos que tuvimos en Clorinda son un ejemplo de ello. Esto nos exige estar alertas y reafirmar, con esfuerzo y sacrifico, las medidas de contención y mitigación de la epidemia”.

“En la enorme tarea que nos pone este complejo escenario, todos debemos estar a la altura de las circunstancias. El pueblo formoseño ya demostró su compromiso y solidaridad. La oposición política aún tiene tiempo para cambiar su negacionismo de la realidad, y sus arrebatos de insensatez”, precisó.

“Los tres poderes del Estado que conforman nuestra república son vitales en esta lucha colectiva, que seguramente será juzgada por el devenir histórico. Deben conocer en profundidad y detalle, la situación epidemiológica, infectológica y sanitaria, previo a tomar decisiones que le permitan dimensionar las consecuencias de sus actos. Es harto evidente la intencionalidad política de la presentación de este nuevo amparo. Esperemos que la respuesta de poder judicial federal no se encuentre en esa misma línea”, cerró el diputado.