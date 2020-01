Samaniego: «Formosa va a ser protagonista de la nueva Argentina»

Compartir

El diputado provincial por el Partido Justicialista, Agustín Samaniego afirmó que será una ardua tarea para el presidente Alberto Fernández «sacar adelante el país», pero que confía en todo su equipo, y el apoyo del gobernador Gildo Insfrán donde «Formosa va a ser protagonista de la nueva Argentina que empezamos a construir el 10 de diciembre».

El legislador participó el pasado sábado por la tarde de las actividades que se realizó en el barrio La Nueva Formosa, en el marco del programa «Viví el Verano 2020 Formosa Hermosa» que lleva adelante el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Turismo. En ese sentido, dijo que la intención del programa «es para mostrar las ofertas que tiene la provincia en todo el territorio provincial, y también incluir a los barrios de la ciudad porque el gobierno busca impulsar y promover la participación ciudadana a través del sano esparcimiento y el entretenimiento de toda la familia».

Sobre la coyuntura actual del país, que atraviesa una crisis económica producto de las políticas del expresidente Macri, en los cuatro años de gestión, admitió que la tarea para recuperar el país «será ardua» porque «dejaron tierra arrasada con un endeudamiento histórico que no se asemeja ni en toda la historia argentina» en referencia a la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, a partir del nuevo gobierno del presidente Alberto Fernández subrayó que confía en la decisión del Jefe de Estado, y todo su equipo, como así también el apoyo de los gobernadores, especialmente «el gobernador Gildo Insfrán vamos a sacar adelante esta situación y por supuesto Formosa va a ser protagonista en la nueva Argentina que empezamos a construir el 10 de diciembre, donde además le decimos la verdad a la gente que va a ser una tarea difícil, pero que lo vamos a lograr».

Y agregó: «Vamos a tener que hacer un esfuerzo que será igualitario, equitativo donde no será el sacrificio de unos pocos para que unos pocos se lleven las ganancias, acá va a ser un esfuerzo de todos los argentinos».

Describió que todos los indicadores: pobreza, indigencia, la distribución de la riqueza, el índice de desigualdad, «muestran que ha sido un proceso estos cuatro años de Macri de acumulación de la riqueza y lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos es desandar ese camino con una decisión de comenzar por los más vulnerables para alcanzar a todos».

Por eso de manera categórica señaló que a nivel nacional se va a replicar el modelo formoseño que «gobierna para todos y con una mirada preferencial para aquellos que más lo necesitan».

Consultado sobre el Presupuesto provincial 2020, precisó que van a esperar que se apruebe el Presupuesto Nacional para este año en ejercicio que estima será «en abril y mayo próximo».

No obstante, indicó que la mayor proporción del presupuesto provincial «siempre es el mismo, un fuerte compromiso en el área social, educativo, la salud, infraestructura y todo el desarrollo de la provincia ese es el espíritu».