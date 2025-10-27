Samaniego: «La fuerza política del FDV sacó el porcentaje más alto en todo el país»

El legislador provincial y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, analizó la contienda electoral del pasado 26 de octubre y resaltó que, en Formosa, la fuerza política del Frente de la Victoria (FDV), “sacó el porcentaje más alto en todo el país”.

“Una vez más el Frente de la Victoria, el Partido Justicialista, el Modelo Formoseño, la figura del gobernador Gildo Insfrán, ha triunfado de manera muy amplia; más de 23 puntos de diferencia con respecto a La Libertad Avanza (LLA), más de 70 mil votos de diferencia”, sostuvo.

Y especificó: “Se ha ganado en todos los distritos de la provincia, incluida la capital por más de cinco puntos, también en Las Lomitas, lo que es importante por el hecho de que el otro candidato era el oriundo de ese lugar”.

En ese marco, Samaniego ratificó que el 58% que obtuvo el FDV es “el porcentaje más alto que sacó una fuerza política en todo el país”, por lo que “estamos muy satisfechos” pero, aseveró que “esto redobla el compromiso que tenemos y que tiene el Gobernador para con su pueblo”.

“Y a pesar de que estamos en un escenario adverso, vamos a continuar trabajando por mejorar la calidad de vida de la gente, viva a donde viva, el formoseño”, reiteró.

Asimismo, el diputado explicó que, si bien hubo un objetivo “muy alto” de que ingresen los dos candidatos a la Cámara de Diputados, fue “para poder trabajar en ese sentido” porque recordó que, en toda la historia democrática del país, “solamente una vez se logró meter los dos diputados nacionales del Partido Justicialista de Formosa”.

“Después siempre fueron, cuando se eligieron tres, dos y uno; y cuando se eligieron dos, uno y uno. Es muy difícil duplicarlo en votos, por supuesto lo teníamos como objetivo y no solamente como objetivo electoral, si no estamos convencidos que Fabián Cáceres hubiese sido un extraordinario diputado y se hubiera sentado en la Cámara de Diputados a defender los intereses de Formosa”, indicó.

De esta manera, Samaniego pidió “no criticar al pueblo” como “muchos otros dirigentes políticos que lo hacen cuando no lo acompañan”, sino que, insistió, “estamos muy contentos con la elección”.

“Hemos tenido una elección muy importante, se ha trabajado de manera mancomunada, unida con todas las agrupaciones en toda la provincia de Formosa, así que esto es un espaldarazo nuevamente al Gobernador, al Modelo Formoseño, a lo que se viene haciendo en Formosa”, señaló.

Y reconoció: “Hubiéramos querido tener un escenario diferente a nivel nacional, puesto el triunfo muy importante que ha tenido La Libertad Avanza”.

En otro orden, Samaniego analizó el rol que jugó la oposición local durante esta campaña y dijo que estuvo “llena de chicanas y provocaciones”, al mismo tiempo que cuestionó que quieran instalar que “el Gobernador tiene miedo” con estos resultados electorales.

“Uno le puede endilgar o suponer al Gobernador cualquier característica. Tiene derecho, pero decir que tiene miedo es no conocerlo, es muy osado, muy audaz. El Gobernador no les tiene miedo, pero no porque es un guapo, sino porque es un cuadro político que hace muchos años que está, que es Gobernador”, esbozó.

Y agregó: “Que ha luchado contra Gobiernos nacionales iguales o peores que éste, ha sorteado una crisis importante financiera verdadera, donde nosotros estábamos híper endeudados, no alcanzaban ni siquiera para pagar los sueldos, que hubo que sacar los bonos, ha pasado muchos momentos difíciles”.

Por ello, el legislador consideró que esta estrategia de la oposición es “hacerse trampa en el solitario” porque “es engañarse a uno mismo creer que esta elección va a ser un trampolín, ya hemos tenido en varias ocasiones este tipo de interpretaciones de resultados”.

“Lo importante, la única verdad es la realidad y la realidad es que, por segunda vez en el año, masivamente el pueblo formoseño en toda la provincia, en todos los distritos, ha apoyado al Modelo Formoseño, ha apoyado al Gobernador”, cerró.