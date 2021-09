Samaniego: “La normalidad para nosotros es el Gobernador inaugurando obras casi todos los días”

Compartir

Linkedin Print

En el marco de la inauguración de la EPEP N°254 del barrio San Antonio de la ciudad capital, encabezada por el gobernador Gildo Insfrán, el diputado provincial por el justicialismo, Agustín Samaniego, se refirió a la entrega y el anuncio de nuevas obras para Formosa; y al “regreso a la normalidad” por la situación sanitaria de la provincia.

“Una alegría colectiva de empezar a volver a la normalidad, gracias los cuidados que tuvimos, el esfuerzo hecho y la vacunación”, sostuvo.

Y aseveró: “En Formosa la normalidad es el gobernador inaugurando obras casi todos los días, obras educativas, centro de salud, pavimento, fibra óptica, esa es la normalidad para nosotros, porque son anuncios que van a mejorar la calidad de vida que es el objetivo central que tiene el Modelo Formoseño”.

En ese sentido, el legislador destacó el crecimiento de los barrios en la ciudad capitalina con la política habitacional “real e inclusiva” que brinda soluciones a familias que no pueden acceder a una vivienda a través de la entrega de un módulo con terreno y los servicios garantizados.

“Un acto de estricta justicia social y ese crecimiento va acompañado con necesidades y nuevas demandas que van siendo satisfecha en la medida de lo posible”, indicó; y agregó: “Al lugar donde uno vaya en la provincia o la ciudad va a encontrar cambios profundos y absolutos en su fisonomía”.

“Ese es el orgullo, que podemos mostrar cómo hemos crecido y ha mejorado la calidad de vida de los formoseños, pero con una equidad territorial, o sea todo lo que hacemos en salud, educación, bienestar, empleo, cultura, siempre es para todos, entonces cuando es así la alegría es doble, por eso nosotros estamos muy contentos en este mes del amor, de la primavera, una excelente manera de empezar esta estación tan linda”, esbozó.

Además, Samaniego señaló que “nuestro Modelo Formoseño” es “absolutamente dinámico”, porque “vamos cumpliendo determinados objetivos, encontrando la posibilidad de concretar sueños y anhelos de nuestros antepasados, pero siempre hay nuevas demandas”.

“El gobernador inauguró un hermoso establecimiento, pero vio que para llegar había dificultades por el barrio, entonces anunció un pavimento, la refacción y ampliación del centro de salud, más escuelas, y eso es el Modelo Formoseño y el gobernador, de pensar no sólo lo que se hizo mirando el pasado para saber de dónde venimos y mostrarnos con orgullo hasta dónde llegamos, sino que también tiene su visión permanente en el futuro”, reflexionó.

Por último, el diputado aseguró que “el Modelo Formoseño es futuro” y argumentó que “por eso necesitamos de los jóvenes”.

“Inexorablemente va a ser esta generación juvenil la que tenga que continuar la gigantesca tarea que tenemos los formoseños, es por eso que el gobernador los convoca a ser protagonistas en donde encuentren su lugar para trabajar en lo colectivo. El que tenga buenas intenciones, por más que no piense como nosotros, que sepa que colabora con el crecimiento de Formosa”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print