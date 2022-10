Samaniego: «Los legisladores nacionales de la oposición no defienden su tierra, luchan para que Nación no envíe fondos»

Compartir

El presidente del Bloque de Diputados Provinciales PJ Formosa, Agustín Samaniego, rebatió los dichos del legislador nacional Ricardo Buryaile de Juntos por el Cambio-Formosa, desmintiendo que se vaya a desfinanciar una Universidad Nacional para destinarla a una provincial.

En referencia, lamentó lo vivido este pasado martes 4, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, donde se analizó el proyecto de ley del Presupuesto 2023. Allí Buryaile increpó al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, por una supuesta “desfinanciación” a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

Contundente, Samaniego sostuvo que “vivimos algo inusitado”, esclareciendo que “Buryaile está en contra de que en el Presupuesto Nacional del año que viene figuren partidas para el Instituto Universitario de Formosa (IUF)”.

Y sorprendido esbozó: “Creo que es la primera vez que sucede de que un representante vote en contra del envío de fondos a su provincia”.

“Es muy difícil de explicar”, indicó y continuó diciendo que “escuché la justificación y realmente habla de que por estar en contra del Gobierno del doctor Gildo Insfrán vale cualquier herramienta, pero lo que no saben es que atenta contra el Estado y contra el pueblo y su crecimiento”.

Asimismo, insistió en que “todos los diputados y senadores luchan por sus provincias, pero en Formosa está ocurriendo algo inédito, muy difícil de comprender, que es que nuestros representantes nacionales no defienden su tierra, sino los intereses de otras”.

En la misma línea, planteó que lo que a ellos piensan es que “cuanto más financiamiento reciba la provincia, más lo beneficia al doctor Insfrán, entonces, para tratar de disminuirlo al Gobernador, luchan para que la Nación no envíe los fondos”.

Ante esto, se preguntó: “¿Qué problema hay que Nación nos apoye?” y afirmó: “No está apoyando al gobernador Insfrán, sino a Formosa”.

En base a ello, finalmente señaló que “si no están de acuerdo con este modelo de provincia, que propongan algo, y no en base a la imaginación, sino a partir de un diagnóstico certero”, afirmando que “aún hoy, después de tantos años de Gobierno, no hemos conseguido esto con la oposición”.

