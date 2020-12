San Juan confirmó que las clases empiezan el 1 de marzo

Compartir

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo que en la provincia cuyana “las clases presenciales comenzarán el 1 de marzo del 2021”, y reconoció que “no hay más margen para no mantener la presencialidad”.

En declaraciones a la prensa durante un acto de entrega de viviendas, el mandatario sanjuanino dijo que “si bien hay dos provincias que empiezan el 17 de febrero, nosotros lo haremos después por una cuestión climática, porque tiene mucho que ver el calor que hace en ese momento”.

Aseguró que “empezando el primero de marzo, podemos asegurar la cantidad de días de clases mínimo que establece el Ministerio de Educación de Nación”, y que “se van a respetar los protocolos, pero la presencialidad va a ser la característica del próximo año, más allá del nivel de contagios o las olas que puedan venir”.

Finalmente indicó que “las clases han sido un problema que ha predominado en este 2020” y que “ahora las clases presenciales para el Gobierno será una de las prioridades a mantener el próximo año porque no hay más margen para no mantener la presencialidad”.

Por su parte, el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, dijo que van a “tener trabajar firmemente con los gremios, como lo hemos venido haciendo, porque también es rescatable que han acompañado en todo el protocolo y en todos los procesos”.

Para alcanzar esa meta el ministro sostuvo que “tendremos que sentarnos con Salud Pública, con Transporte y con Seguridad a trabajar con los tres protocolos nacionales aprobados y hacer el reajuste del protocolo en conjunto para los 19 departamentos de la provincia”.

