San Lorenzo confirmó que jugará nuevamente la Liga A1 de vóley

Otra gran noticia para la Liga de Vóleibol Argentina se materializó este lunes con el retorno de San Lorenzo a la máxima categoría. Los Matadores, luego de 18 años, volverán a ser parte de la competencia, mientras se siguen confirmados los equipos protagonistas de la LVA RUS 2022/2023.

El gran paso para la institución azulgrana, que este lunes lo anunció en forma oficial, se da luego de grandes méritos deportivos, con el campeonato en el torneo de ascenso, logrado en febrero de este año, como uno de los más importantes. San Lorenzo fue el vencedor del certamen realizado en Villa María, Córdoba, y ello le adjudicó una plaza para la categoría principal del vóley argentino.

A su vez, en estos últimos años, el conjunto de Boedo logró cinco títulos metropolitanos entre 2017 y 2021, y en la edición actual del Campeonato Oficial se encuentra en semifinales, instancia en la que coincide con otros equipos de LVA como Ciudad y Defensores de Banfield.

La última vez que San Lorenzo formó parte de la competencia fue en la temporada 2004/2005, una de las primeras que contó con organización de ACLAV desde su surgimiento en 2003.

Beach Volley – Pro

Tour en Lecce

El Beach Volley argentino sigue pisando fuerte en Europa y más allá de la participación de los Capogrosso y Gallay/Pereyra en Gstaad, tres duplas nacionales fueron parte de la etapa Future en Lecce, Italia.

En el caso de Aveiro y Amieva quedaron primeros del Grupo A, mientras que Azaad/Bueno finalizaron en el tercer lugar con un triunfo y una derrota. A su vez, Najul/Peralta ganaron sus dos partidos en la zona C para finalizar en el primer puesto.

Luego, Azaad/Bueno ganaron en la ronda de 12 por 2-1 a Manni/Vanni de Italia y perdieron en cuartos de final contra Windisch/Dal Corso, también en tie break.

Por su parte, Aveiro/Amieva ganaron en cuartos de final contra Mermer/Urlu, de Turquía, pero en semifinales no pudieron ante Popov/Reznik, de Ucrania. En el duelo por el tercer puesto, fue caída para los argentinos por 2-0 contra Brinck/Abell.

En tanto, Najul/Peralta, en cuartos, enfrentaron a Piersma/Poiesz con victoria en sets corridos. Luego, en el duelo por un lugar en la final, no pudieron con las italianas Menegatti/Gottardi, pero el cierre del torneo fue con triunfo. En el duelo por el bronce, ganaron 2-0 contra Stevens/Johnson para subirse al podio.

