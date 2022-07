San Lorenzo empató ante Talleres gracias a un gol antológico del Perrito Barrios

Compartir

San Lorenzo igualó su séptimo encuentro en 10 fechas de la Liga Profesional: empató 1-1 ante Talleres gracias a un impactante gol de Nahuel Barrios cuando el partido languidecía. Matías Catalán había abierto el marcador para la visita, que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Enzo Díaz.

El Ciclón, más preparado para priorizar la solidez defensiva que el ataque, apostó a ser protagonista en el inicio. Con el despliegue de Cerutti, Bareiro fajándose con los defensores rivales, y Martegani como eje. Así, logró un par de aproximaciones elaboradas. Sin embargo, a los 7 minutos sonó la primera señal de alarma: Valoyes desbordó por izquierda y cedió para Girotti, que no definió con fuerza y tapó Torrico.

Resultó el prólogo de lo que la T mostraría en el duelo: juego por las bandas, a espaldas de los carrileros, buscando hacer salir a los stoppers. Cuando lo consiguió, los espacios aparecieron. A los 10, Catalán le ganó de arriba a Hernández y puso el 1-0, provocando el desconcierto del local.

Es que, a partir de allí, el Ciclón no encontró los caminos, ante un adversario que fue más práctico y detectó sus debilidades. Cuando parecía que estaba más cerca de ampliar el score la visita, Bareiro tocó para Giay, quien giró dentro del área, generando la falta de Enzo Díaz. Penal y roja para el lateral por doble amarilla. La acción era ideal para poner el partido a San Lorenzo, pero Bareiro desvió su remate.

El segundo tiempo ofreció una película bien marcada. Con un hombre de más, San Lorenzo encerró a su contendiente con mucho empuje; una situación que hizo más notoria con los cambios, los ingresos de Maroni, Méndez y Leguizamón. Empató a los 5 minutos a través de Gattoni, pero el VAR llamo a Loustau, que sancionó correctamente la falta previa de Bareiro al portero Herrera.

La T se refugió y apeló al contragolpe, con Valoyes como estandarte. También le puso unas fichas al balón parado, instancia en la que continuó ganando. Catalán, nuevamente, estuvo cerca de marcar en las alturas.

Al CASLA le faltó profundidad, aunque puso el corazón para encontrar el empate. La T lo tuvo de contra y Torrico regaló una gran doble tajada para defender su valla. Y a los 44 minutos, el Perrito Barrios firmó el 1-1 con un gol de altísimo nivel.

Al mediocampista ofensivo le quedó un rebote en la puerta del área y tomó la pelota de aire para clavarla en el ángulo superior derecho del arco de Herrera. Un grito de antología para el desahogo del local.

En los siete minutos de descuento, el dueño de casa continuó buscando con voluntad más que lucidez. Pero el resultado no se movió. Así, San Lorenzo alcanzó la línea de las 13 unidades y, si bien sólo perdió un partido en el torneo (y uno muy polémico ante Barracas Central), la cadena de empates no le permite valorar la campaña.

Talleres, ubicado en los últimos puestos con 9 puntos, tiene la cabezaen la serie ante Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El primer partido se jugará el 3 de agosto en Liniers y la revancha, una semana más tarde en Córdoba.

