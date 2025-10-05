San Lorenzo perdió 2-0 ante Sao Paulo en su debut en la Copa Libertadores Femenina

Las Santitas cayeron en la cancha de Banfield por los goles de Millene Fernandes y Camila Martins Pereira.

San Lorenzo hizo su estreno en la Copa Libertadores Femenina con una derrota 2-0 contra Sao Paulo en el Estadio Florencio Sola por la primera jornada del Grupo C, que también registró el triunfo de Colo Colo por el mismo resultado sobre Olimpia en el reducto del Sur de Buenos Aires. En otros duelos de la jornada, Deportivo Cali igualó 1-1 contra Libertad y Nacional repartió puntos con Universidad de Chile (0-0), ambos cruces jugados en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

Las Santitas cometieron un error ante un Tricolor que no se lo dejó pasar. La primera emoción llegó a los 38 minutos de juego, luego de que Bruna Calderan jugó rápido un tiro libre en mitad de cancha que agarró a la arquera rival, Solana Pereyra, sentada en el piso. La guardameta quedó mano a mano contra Millene Fernandes, pero no pudo evitar el tanto de la delantera. A pesar de que la acción fue invalidada inicialmente por fuera de juego, el VAR corrigió la decisión correctamente porque la atacante partió en la misma línea que Virginia Gómez, última jugadora de campo del elenco porteño.

El conjunto brasileño liquidó el pleito a los 57’ con un tremendo remate desde afuera del área por parte de Camila Martins Pereira. De esta manera, San Lorenzo está obligado a vencer este lunes desde las 16 (hora argentina) a Olimpia de Paraguay para evitar complicar su clasificación, ya que avanzan a cuartos de final los dos primeros de cada grupo. Cerrará la zona el jueves a partir de las 20 ante Colo Colo de Chile.

El Ciclón y Boca Juniors son los dos equipos argentinos participantes. Las Gladiadoras ya hicieron su estreno este jueves con un pálido empate sin goles contra Alianza Lima en la cancha de Deportivo Morón. Vale recordar que el Xeneize llegó una vez a la definición del certamen. En 2022, cayó 4-1 ante Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, mientras que en 2023 quedó afuera en primera fase. Corinthians es el campeón defensor del título y el más ganador en la historia con cinco conquistas.

En el torneo dicen presentes 16 equipos provenientes de los diez países miembros de la Conmebol, repartidos en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno. En la historia de la Copa Libertadores Femenina nunca hubo un campeón de Argentina. Los lauros se los distribuyen clubes de Brasil (13), Chile, Colombia y Paraguay (1).

Los interesados en asistir a los partidos pueden acceder a las entradas a un precio único de $10.000 por jornada, lo que permite el acceso a dos partidos en la misma sede. Los tickets pueden adquirirse en línea, diferenciando la plataforma según el estadio: para el Nuevo Francisco Urbano en Morón, a través de clf2025.adnpass.com.ar, y para el Florencio Sola en Banfield, mediante libertadoresfem.accessfan.ar/eventos. En esos reductos se jugarán todos los partidos de la competición.

EL FIXTURE DE

BOCA JUNIORS

0-0 vs. Alianza Lima (Perú) – jueves 2 de octubre – 16:00 (Deportivo Morón)

ADIFFEM (Venezuela)– domingo 5 de octubre – 16:00 (Banfield)

Ferroviária (Brasil) – miércoles 8 de octubre – 16:00 (Banfield)

EL FIXTURE DE

SAN LORENZO

0-2 vs. San Pablo (Brasil) – viernes 3 de octubre – 20:00 (Banfield)

Olimpia (Paraguay)- lunes 6 de octubre – 16:00 (Deportivo Morón)

Colo Colo (Chile) – jueves 9 de octubre – 20.00 (Deportivo Morón)

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

Argentina: Boca Juniors, San Lorenzo

Brasil: Corinthians, Ferroviária, São Paulo

Chile: Universidad de Chile, Colo-Colo

Colombia: Santa Fe, Deportivo Cali

Paraguay: Libertad, Olimpia

Uruguay: Nacional

Perú: Alianza Lima

Bolivia: Always Ready

Ecuador: Independiente del Valle

Venezuela: ADIFFEM