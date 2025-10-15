San Martín cerró su segunda gira con una derrota ante Ferro

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín de Corrientes completó este martes su segunda gira de la temporada 2025/2026 con un ajustada derrota ante Ferro Carril Oeste por 69 a 66. El «santo» volverá al «Fortín» el próximo domingo para recibir a Unión de Santa Fe desde las 20:30 hs.

En el «rojinegro» se destacaron las labores de Lucas Gargallo (16 puntos), Leonel Schattmann (15 puntos) y Víctor Fernández (14 puntos), mientras que por el lado del «verdolaga» que es el sorprendente puntero invicto de la competencia los mejores valores fueron Emiliano Lezcano (18 puntos) y Valentín Vettiga (10 puntos).

Ferro tuvo un arranque frenético, con Emiliano Lezcano como estandarte con 10 puntos. A partir de allí, el «verde» de Caballito sacó ventaja frente a un San Martín que perdió cinco balones y cerró el primer cuarto con un buen pasaje de Lucas Gargallo y Leonel Schattmann, para acercarse por 26-18.

A pesar de que los de Caballito perdieron efectividad en el segundo cuarto, desde la defensa se sostuvieron al frente. Un bajo 10/28 de cancha en la primera mitad complico al «santo» y los conducidos por Federico Fernández se fueron al entretiempo en ventaja por 36-31.

El tercer capítulo tuvo un golpe por golpe de alto ritmo, con Lucas Gargallo, Víctor Fernández y Leonel Schattmann en el «rojinegro» y con Emiliano Lezcano más Eduardo Vasirani en los «verdolagas». Ya en el último parcial, los de Caballito tuvieron un mejor rendimiento en el «clutch» y no fallaron desde la línea, con Valentin Bettiga y Eliliano Lezcano como protagonistas principales. El «santo» no logró dar la estocada final y el triunfo terminó quedando para Ferro por 69 a 66.

Quimsa volvió al

triunfo frente a Atenas

La Fusión superó al equipo cordobés en el Estadio Ciudad por 102 a 66. Leonardo Lema se destacó con 23 puntos y 11 rebotes.

En el inicio del partido, la visita encontró tiros efectivos con Ferreyra y Arn para adelantarse 9 a 2 en tres minutos. La Fusión sumó con cinco puntos seguidos de Robinson para empatar el pasaje. Sanders y Loving adelantaron de nuevo al Griego, pero el cierre de cuarto fue para el local con triples de Robinson y Figueredo para el 24 a 19.

En el segundo segmento, Robinson siguió lastimando a distancia con un par de bombas que ampliaron la brecha. Tras un tiempo muerto del entrenador Peirone, Atenas encontró respuestas en ofensiva mediante tiros de Buendía y Montero. Los dirigidos por Ramella siguieron con su eficacia de tres puntos con Cavallero y Solanas, rumbo al entretiempo arriba Quimsa 48-41.

En el complemento, el equipo cordobés se quedó sin gol mientras que Meyinsse y Lema ampliaron la ventaja. Con buenas transiciones y seguros en defensa, Quimsa estiraba la brecha ante un Atenas que buscó con Buendía y Oberto, pero nuevamente el cierre del cuarto quedó para la Fusión con un triple de Figueredo, 73 a 52 a falta de diez minutos.

El último parcial no modificó el resultado e incluso el local siguió aumentando diferencias con Lema además de poner a los juveniles Cogliatti y Amprimo en cancha para el triunfo 102 a 66. Leonardo Lema aportó 23 puntos con 11 rebotes y Brandon Robinson 18 tantos (16 en el primer tiempo). En la visita, 13 de Manuel Buendía.