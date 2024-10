San Martín de Formosa presente en el Torneo Internacional de vóley en San Jerónimo Norte

La 30° edición del Torneo Internacional de mayores de vóley se desarrollará desde el viernes 11 al domingo 13 en San Jerónimo Norte.

Las Franjeadas serán parte de la Zona 4 junto con Tucuman de Gimnasia, UVT de San Juan, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, San Martín de Mendoza y Argentino San Carlos.

Los partidos de San Martín

Viernes 11 de octubre

10am vs UVT San Juan

14hs vs Tucuman de Gimnasia

16hs vs Argentino San Carlos.

Sabado 12 de octubre

14hs Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

16hs San Martín de Mendoza.

El torneo

En el año que está cumpliendo 42 desde que comenzó a practicarse el vóley, lo que sucedió en 1982, más allá que la institución se fundó en 1923, desde este viernes 11 al domingo 13 de octubre se disputará el 30° Torneo Nacional e Internacional de Mayores del Club Libertad de San Jerónimo Norte. El certamen lleva el merecido nombre de José María Zurbriggen, quien fue el primer entrenador contratado en 1983, pero que hoy sigue siendo el motor de una actividad que nunca paró de crecer.

El mejor vóley del país llega a San Jerónimo Norte

La 30° edición del certamen tendrá la participación de más de 80 instituciones de Argentina y Uruguay. Cinco serán las sedes que albergarán el torneo de Primera División más destacado de nuestro país, del que será para damas y caballeros. El Torneo Internacional de primera división Libertad 2024, José María Zurbriggen, se disputará desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de octubre en la ciudad de San Jerónimo Norte.

Esta tradicional competencia se ha transformado en el certamen más destacado de nuestro país en la categoría mayores, sirviendo además como preparación de muchos elencos que participarán en las Ligas Nacionales. Se dispuesto para esta nueva edición cinco sedes de juego: Argentino de San Carlos, Central San Carlos, Atlético Franck, Alma Juniors de Esperanza y la entidad anfitriona que es Libertad.

La competencia para ambas ramas se disputará del viernes 11 al domingo 13, San Jerónimo Norte, San Carlos, Franck y Esperanza.

En caballeros, en representación de la ASV estarán compitiendo Villa Dora, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Unión de Santa Fe, Atlético Franck y Alma Juniors de Esperanza. También se destaca la presencia de elencos como es el caso de Sonder de Rosario, Bomberos de Villa Ocampo, Vélez Sarsfield, Paraná Rowing Club, UVT de San Juan, Tucumán de Gimnasia, Unión Eléctrica Córdoba, Olimpia de Uruguay, Hebraica de Uruguay, Bohemios de Uruguay, Normal 3 de Rosario, Regatas de Resistencia, Ateneo Catamarca y el CEF 5 de la Rioja.

En la rama femenina, estarán participando Villa Dora de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Banco Provincial de Santa Fe, Argentino de San Carlos, Regatas de Santa Fe, Unión, Alma Juniors de Esperanza, Unión de Esperanza, y Unión de San Guillermo. También competirán Ferreyra de Uruguay, Bohemios de Uruguay, CDV de Uruguay, UPCN de San Juan, Vélez Sarsfield, UNTREF de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Sonder de Rosario, Tucumán de Gimnasia, San Martín de Mendoza, San Martín de Formosa, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Náutico Uruguay, y Normal 3 de Rosario.

Más información del

certamen internacional

Este viernes 11 de octubre desde las 21.30, se realizará el acto de apertura protocolar del certamen. El mismo se realizará en el salón de eventos del predio del Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte. Será el momento de la apertura protocolar del torneo, entrega de presentes y show musical. Participarán autoridades políticas de la provincia de Santa Fe, autoridades del deporte provincial y nacional, representantes de las sedes organizadoras, managers y entrenadores de equipos.

El Torneo Internacional de mayores organizado por Libertad lleva el nombre del profesor José María Zurbriggen.

En cuanto a la forma de disputa, en ambas ramas, habrá una serie clasificatoria el viernes 11 y sábado 12. Los equipos están divididos en ocho zona. Jugarán por el sistema de todos contra todos por suma de puntos en cada zona. Los 1° de cada zona clasifican en forma directa para los octavos de final del día domingo 13. Los 2° y 3° de cada zona, disputarán un cruce previo a octavos. Los ganadores de estos cruces pasan a jugar octavos el día domingo 13. En cuanto a la serie final, el domingo 13, participan 16 equipos por cada rama. Se juega en San Jerónimo Norte, por el sistema de llave y eliminación simple, disputándose octavos, cuartos, semifinal y final.