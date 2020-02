San Martín ganó la protesta y ahora busca recuperarse en la cancha

Compartir

La buena noticia de la semana para el elenco del Barrio San Francisco es que salió el fallo del Tribunal de Penas del Consejo Federal y finalmente ganó los tres puntos que le protestó a Gimnasia de Concepción del Uruguay por la mala inclusión de Kevin Retamar. El desafío para este sábado es vencer a Juventud Unida de Gualeguyachú y recuperar la senda de la victoria tras cuatro caídas en fila en el presente Federal A.

El fallo

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal A falló a favor de San Martín de Formosa, que había presentado una protesta por la mala inclusión de Nicolás Retamar en el conjunto de Concepción del Uruguay. El partido, correspondiente a la fecha 16, había terminado 1 a 0 a favor de los de Hilario Bravi.

El Tribunal de disciplina del Consejo Federal de Fútbol trató este jueves 13 de febrero el reclamo que San Martín Formosa hizo contra Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, tras el partido del 26 de enero, donde señalaron que el jugador Nicolás Kevin Retamar (foto) estuvo mal incluido.

Hicieron lugar a la protesta presentada por el Club Sportivo General San Martín de Formosa, por la indebida inclusión del jugador Nicolás Rematar, en el equipo del club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Dieron por ganado el partido los formoseños por uno a cero (1 a 0).

El rival que se viene

Juventud Unida de Gualeguaychú será en la tarde de este sábado rival de los de Ricardo Pancaldo. Se juega desde las 17:45 y con arbitraje de Luis Medina Lobo de Tucumán.

La fecha completa

San Martín de Formosa vs Juventud Unida de Gualeguaychú

Sportivo Las Parejas vs C. Norte

Güemes de Santiago del Estero vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Defensores de Pronunciamiento vs Gimnasia de Entre Ríos

Douglas Haig de Pergamino vs Sportivo Belgrano de San Francisco

Boca Unidos de Corrientes vs Unión de Sunchales

For Ever vs Crucero del Norte

Libre: Sarmiento de Resistencia