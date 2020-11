San Martín se llevó el duelo de invictos ante Instituto

Compartir

El Rojinegro, apoyado en una gran tarea de Gastón García (22 puntos), derrotó por 77-47 a Instituto y se mantiene invicto en el Norte. El Santo correntino lleva récord de 4-0 en este arranque de temporada.

En San Martín, el máximo anotador fue Gastón García con 22 puntos, seguido por Emiliano Basabe y Matías Solanas con 12 unidades. En Instituto, Mateo Chiarini sumó 10 puntos y fue el más destacado en ofensivas.

El partido contó con un inicio fuerte por parte de San Martín, que extendió máximas diferencias durante todo el cuarto, con una efectividad en anotaciones y en triples. Por este comienzo sólido, sosteniendo defensas, atacando y con un goleo repartido y aprovechando la incomodidad de Instituto pudo cerrar el primer parcial con una amplia diferencia de 24-7.

El conjunto cordobés no encontraba variantes en el juego y no podía lucirse en colectividad, pero para el segundo cuarto, mejoró, consiguiendo mínimas variables. San Martín siguió controlando el partido, manejando las figuras de Instituto sin permitirles desarrollar su juego.

Para la segunda parte del partido, el Rojinegro siguió sumando, manejó absolutamente el juego y aprovechó cada oportunidad, no permitió en ningún momento que se luzca el conjunto contrario que ya a estas alturas se encontraba anímicamente golpeado.

Un juego sólido y consolidado mantuvo el conjunto correntino, superior en ofensiva y defensas que lo ayudaron a frenar el avance del conjunto visitante durante todo el partido, este accionar fue la clave para encontrar esta importante victoria que lo mantiene líder e invicto y esperando por la próxima fecha que se jugará a partir del jueves 12 de noviembre.

Síntesis

San Martín (77): Gastón García 22, Matías Solanas 12, Emiliano Basabe 12, Javier Saiz 4 y Sebastián Acevedo 4 (FI); Maximiliano Andreatta 3, Franco Méndez 10, Franco Alorda 2, Rolando Vallejos 8 y Dylan Bordón 0. DT: Diego Vadell.

Instituto (47): Santiago Scala 8, Lucas Reyes 2, Martín Cuello 2, Néstor Colmenares 2 e Ignacio Alessio 6(FI); Mateo Chiarini 10, Federico Pedano 4, Pablo Espinoza 4, Gonzalo Torres 2, Enzo Rupcic 5, Nahuel Buchaillot 0 y Marco Ceppo 0. DT: Sebastián Ginóbili.

Parciales: 24-7, 8-10, 23-19, 22-11, 77-47

Árbitros: Chiti, Tarifeño y D’Anna.

Estadio: Héctor Etchart.

Quimsa estiró su invicto ante Regatas

La Fusión se quedó con un interesante duelo ante Regatas y lleva cuatro victorias en misma cantidad de partidos. Fue 78-68 para seguir en lo más alto de la Norte. Ramírez Barrios, con 14 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, fue el mejor del encuentro.

Olímpico se recuperó ante Libertad

Olímpico venció a Libertad por 74 a 65 y volvió a la victoria después de dos derrotas. Rasio fue la figura del conjunto bandeño con 21 puntos, 13 rebotes y 30 de valoración.

