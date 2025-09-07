San Patricio logró un agónico triunfo y se ilusiona con clasificar

El conjunto santo venció a Aranduroga 20 a 19 y en la última fecha clasificatoria definirá con San José un lugar en los cuartos de final.

En la última acción del partido, San Patricio venció como visitante a Aranduroga 20 a 19 y llegará a la última fecha de la fase clasificatoria con posibilidades de clasificar a los cuartos de final del Regional NEA de rugby.

La décimo tercera fecha, penúltima de la etapa de clasificación, se disputó en forma completa este sábado. Regatas Resistencia sorprendió a Taraguy, lo venció 37 a 14 y el equipo correntino todavía no se pudo asegurar un lugar en las semifinales.

En los otros cotejos, Curda venció como visitante a Sixty 38 a 31, San José vapuleó a Capri 106 a 15 y Curne se impuso a Aguará en Formosa 59 a 28,

El duelo entre equipos capitalinos fue atractivo y cambiante. San Patricio, con un buen trabajo de sus delanteros, se impuso durante el primer tiempo a Aranduroga 13 a 3.

En el inicio del segundo período, Aranduroga tomó las riendas del encuentro y de la mano de Enzo González, certero para distribuir juego y con sus pies buscando a los palos, pasó a ganar 19 a 13.

El conjunto Santo con un jugador menos por tarjeta amarilla, se lanzó con todo al ataque que le permita soñar con la clasificación.

En la última acción del partido, los delanteros se agruparon, avanzaron varios metros y Augusto González apoyó el try. Elías Álvarez metió la conversión y decretó el triunfo de San Patricio.

En la última fecha, San Patricio recibirá a San José, en un duelo directo por un lugar en los cuartos de final.

Así se ubican

Cumplidas 13 fechas, las posiciones están de esta forma:

Zona A: Curne 55 puntos, Aranduroga 34, Regatas 29, Sixty 21 y Capri 9.

Zona B: Taraguy 40 puntos, Curda 37, San José 31, San Patricio 26 y Aguará 8.

Cuando resta una fecha para concluir la etapa clasificatoria. En la zona A, Curne avanzó a las semifinales, mientras que Aranduroga y Regatas clasificaron a los cuartos de final.

En la zona B, entre Taraguy y Curda se definirá la plaza directa a semifinales. En tanto que San José y San Patricio lucharán por un lugar en los cuartos.

Lo que viene

La última fecha (14ta.) de la fase clasificatoria del Regional NEA de primera división prevista para el sábado 13 contempla estos partidos:

Sixty vs. Aguará

Aranduroga vs. Curda

San Patricio vs. San José

Taraguy vs. Capri. El equipo correntino tiene suspendida su cancha.

Curne vs. Regatas.