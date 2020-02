Sanción de la UEFA al Manchester City: será excluido de la Champions y deberá pagar una multa millonaria

Compartir

Una de las sanciones más duras que jamás ha impuesto la UEFA le cayó al Manchester City, que quedará excluido de las próximas dos ediciones de la Champions League y tendrá que abonar 30 millones de euros (USD 32,5 millones) de multa por incumplir las normas del Fair Play Financiero, según comunicó el organismo que regula el fútbol europeo.

La Cámara de Adjudicaciones del Cuerpo de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA tomó la decisión de castigar duramente al club inglés que podrá competir con el Real Madrid en los octavos de final de la vigente edición de la máxima competición de clubes: la ida se jugará en el estadio Santiago Bernabéu el 26 de febrero y la vuelta en el Etihad Stadium el 17 de marzo.

No obstante, en principio, el elenco inglés será vetado de este torneo y de cualquier competición europea hasta la temporada 2022/23. Los Citizens tienen derecho a apelar este fallo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y desde el club ya han comunicado que intentarán reducir o anular la pena y dijeron estar declaró sentirse “decepcionados pero no sorprendidos por el anuncio”.

En el comunicado difundido por la UEFA se argumenta que la institución gestionada por capitales qataríes cometió faltas en las normas financieras y no colaboró en las investigaciones posteriores, que iniciaron el 7 de marzo de 2019.

“La Cámara de Adjudicaciones, después de considerar todas las pruebas, descubrió que el Manchester City Football Club cometió infracciones graves en la normas del Fair Play Financiero de la UEFA al exagerar sus ingresos de patrocinio y en la información de los balances presentada a la UEFA entre 2012 y 2016. También se encontró que el Club no cooperó en la investigación de este caso por parte de la CFCB ”, describe el comunicado publicado en el sitio web.

Hace algunos años, en 2014, el Manchester City había sido sancionado por la UEFA con una multa de 60 millones de euros (USD 82 millones) y tuvo que inscribir en competiciones europeas a 21 jugadores -en lugar de 25- para lo que fue su participación en la Champions League 2014/2015. Pero ahora la sanción es mucho más severa y este es un duro revés para un Manchester City que tiene el trofeo de la Champions League como su gran cuenta pendiente.

Actualmente, gracias a las inyecciones económicas del grupo inversor llamado Abu Dhabi United Group, es uno de los clubes más poderosos del planeta, con un precio hipotético de 4.800 millones de dólares. Pero al quedar excluido de la máxima competición de clubes a partir del próximo curso, se pone en jaque la continuidad de sus grandes jugadores y de su entrenador, Pep Guardiola.