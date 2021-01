Tarjeta Alimentar: sancionarán a quienes ejerzan prácticas abusivas

Compartir

La subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la provincia tomó conocimiento de prácticas arbitrarias y abusivas por parte de algunos comerciantes que operan con la Tarjeta Alimentar de la Asignación Universal por Hijo, por lo que informa a los consumidores beneficiarios sobre sus derechos, y advirtió que aplicará sanciones a comerciantes que incumplan las normativas que regulan la utilización de esta herramienta de pago.

Al poner en contexto la situación, mencionaron que este programa social se implementó en Formosa, por medio de un convenio firmado por el Gobierno Provincial y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en beneficio de más de 31 mil familias formoseñas, tanto de la ciudad capital como del interior de la provincia para la compra exclusiva de alimentos; y es una de las políticas de Estado que ayuda a las familias más vulnerables a sobrellevar el impacto económico a raíz de la pandemia.

Por lo que resulta de suma importancia brindar a los beneficiarios los conocimientos necesarios para hacer cumplir sus derechos; y en ese sentido resaltaron que “como en toda relación de consumo las comerciantes deberán emitir tickets o factura de la compra realizada y entregársela al beneficiario; no se debe aplicar sobreprecios ni ningún tipo de recargo adicional por el cobro mediante la Tarjeta Alimentar ni tarjetas de crédito”.

Así también los comerciantes “no podrán retener las tarjetas de los beneficiarios ya que incurrirían en un delito que motivaría acciones penales contra el comercio que realizara este tipo de prácticas”, por lo que resulta sumamente importante que los beneficiarios de este programa -Tarjeta Alimentar – denuncien este tipo de prácticas abusivas.

Recordaron además que no se puede exigir un valor diferente para el pago de productos de primera necesidad mediante esta modalidad, porque no genera ningún tipo de mora ni cobro de gestión bancaria, ya que el Estado Provincial acordó que el cobro de los productos contemplados en el programa se circunscriba al Banco Formosa agilizando estas operatorias, lo cual beneficia tanto a comerciantes como a consumidores.

Si bien la tarjeta puede ser usada en todo tipo de comercio, supermercado o almacén, que cuente con el sistema de pago con Posnet, el organismo advirtió que iniciará sumarios administrativos para aplicación de las sanciones correspondientes a los comerciantes que incumplan con algunas de las normativas antes mencionada; que en caso de constatada la irregularidad serán dados de baja del sistema de utilización de la “Tarjeta Alimentar” en su comercio.

Oficinas en el interior

Como resultado del trabajo en conjunto con los municipios de nuestro interior provincial, se acordó habilitar oficinas de reclamos en las distintas localidades de la provincia, en ese contexto en algunas localidades ya dispusieron oficinas en las que se encuentran recepcionando denuncias por motivos como sobreprecios y retención de tarjetas.

Por otro lado, se recordó que anteriormente los beneficiaros de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo, disponían del dinero en sus cuentas del programa, a partir de diciembre recibieron los plásticos de la Tarjeta que fueron emitidos a través del Banco Formosa, permitiendo el pago directo de los productos adquiridos, por medio de esta modalidad.

Esta medida representó un beneficio para usuarios y así también para alrededor de 1.200 comercios de toda la provincia que hoy pueden recibir compras de los beneficiarios con este medio de pago.

Denuncias

Se reitera finalmente que las vías de comunicación a los consumidores para efectuar su denuncia ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, sita en calle Fontana N°840 de ésta ciudad Capital, en forma personal; o bien a través de la línea gratuita 0800 – 444 – 0942 de 08 a 12,30 y de 17 a 20hs, por correo electrónico a denunciaconsumidor@formosa.gob.ar, y/o a través de la fanpage de la Subsecretaria.

