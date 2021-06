Sandra Mihanovich y su experiencia con el Covid: “Estaba muy asustada”

Compartir

Este lunes, Sandra Mihanovich pasó por la mesa de Es por ahí y en una suerte de fogón de desayuno habló de su experiencia con el Covid-19, la vida de Mónica y César en el campo y sus años en pareja junto a Marita Novaro.

“Estoy muy emocionada de estar acá, es mi primera salida después del Covid. Estuve todo el verano haciendo Brujas y no me lo agarré haciendo teatro. No me preguntes cómo me lo agarré, es una incertidumbre total. Yo tenía una dosis de vacuna por lo que creo que me permitió pasarlo levemente. Igual todavía tengo tos, no estoy cien por ciento. Por suerte, el olfato y el gusto volvieron”, relató la cantante en el ciclo de América.

Tras asegurar que se contagió 10 días después de darse la vacuna, Mihanovich contó cuál fue su reacción al enterarse del positivo. “Me lo agarré entre el 8 y el 10 de mayo. Yo me había vacunado el 28 de abril pero tenía que seguir cuidándome. Cuando ves el resultado te da un miedo, por no decir la otra palabra, porque el tema es la incertidumbre, no saber qué va a pasar, cómo la vas a llevar. Estaba muy asustada. Yo soy taurina y el tema de lo vulnerable, de estar enfermo, no tiene afinidad conmigo”, señaló.

La cantante y actriz también habló de su madre, Mónica Cahen D’Anvers y de su pareja, César Mascetti. Contó que ambos ya se aplicaron las dos dosis, pero que siguen “encerraditos en San Pedro”. “Hicimos un zoom hace una semana y fue muy divertido. El tema digital no es para ellos. Ellos no tienen WhatsApp, no tienen FaceTime, no tienen nada, ni quieren tener. El Gaucho se levanta temprano y ve a sus palomas. Ahora están viviendo en la casa del campo re contentos, han descubierto el Scrabble”, lanzó, entre risas.

A su vez, la intérprete de “Soy lo que soy”, habló de su vida sentimental e hizo referencia a su pareja, Marita Novaro, con la que contrajo matrimonio en 2016: “Marita mandó a todos los contactos de WhatsApp que yo hoy iba a estar acá, ¡que pesada!. Es mi compañera de vida. Tiene la inteligencia y paciencia para soportar a la Sandrita malhumorada, que no es la que muestro mucho. Esa sale solo en casa y ‘Santa Marita’ se la banca”, bromeó mientras agarraba su guitarra para deleitar a la audiencia con sus clásicos.

